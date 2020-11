Après quelques jours sur la PS5, quelles sont nos premières impressions ?

Voilà maintenant une dizaine de jours que la PS5 est arrivée chez Presse-citron. Et autant de temps que nous passons au peigne fin la nouvelle machine de Sony pour pouvoir vous en parler au mieux. De votre côté, si vous avez eu la chance de précommander votre console, il ne vous reste plus que deux petites semaines à patienter avant de pouvoir recevoir votre PlayStation 5 et enfin la découvrir puisque cette dernière arrivera le 19 novembre 2020 en France. Il en sera de même pour le modèle PS5 Digital Edition. Pour vous mettre un peu l’eau à la bouche, nous sommes heureux de vous dévoiler nos premiers avis (avant le verdict final dans quelques jours) autour de cette PS5 qui lancera la nouvelle génération du côté de la firme japonaise.

PETITES PRÉCISIONS L’équipe de Presse-citron souhaite préciser qu’il ne s’agit pas du test final de la PS5, mais bien d’un premier aperçu autour de la machine spécifiquement. Pour l’avis final autour des jeux, des fonctionnalités, de la rétrocompatibilité et bien plus encore, il faudra attendre encore quelques jours et la levée de l’embargo de Sony Interactive Entertainment.

Voici le monstre PlayStation 5

Un carton imposant et plutôt lourd, dès la réception de la machine on savait que l’on avait à faire à un monstre. Et comme nous avons pu vous le montrer dans notre énorme comparatif de la console (face à toutes les PlayStation sorties à ce jour), il s’agit bien de la plus grosse, de la plus grande et de la plus lourde console jamais réalisée par Sony.

Avec 39,5 centimètres de haut, 10 centimètres d’épaisseur et 26,5 centimètres de profondeur, cette PS5 est bien la plus grosse et la plus grande. Cependant, la PlayStation 3 garde sa couronne en termes d’épaisseur avec une console épaisse de 10,2 centimètres ! Pour ce qui est du poids, avec son poids de 5,2 kilogrammes, la PS5 dépasse de peu les 4,9 kilogrammes de la PS3.

Un design futuriste séduisant

Avec la PlayStation 5, Sony opte pour un design futuriste et va littéralement casser les codes que nous connaissons. Avec une console grise en 1994 (la PlayStation). Et avec des consoles qui seront noires dès 2000 (PS2, PSP, PS3, PS VITA, PS4, PS4 Pro), Sony va bouleverser l’habitude des joueurs. Car oui, cette nouvelle machine est blanche, elle dispose de deux coques bien détaillées avec un logo Sony à l’intérieur d’une la coque inférieure. Si nous regardons en détail, nous pouvons voir que tous les logos PlayStation (croix, carré, triangle, rond) sont gravés sur la coque de la console. Le souci du détail jusqu’au bout.

Ce design très épuré, très détaillé est poussé jusqu’au corps de la console avec un noir laqué très joli qui rappelle la coque d’une certaine PlayStation 3 en 2006. Hélas, comme tous les matériaux de « prestige », ce morceau central de la console est assez salissant (trace de doigt, poussière…), mais très fragile avec des rayures qui arrivent très vite au niveau des ports USB. Pourtant, nous pouvons vous assurer que cette PS5 fut maniée avec la plus grande délicatesse.

La PlayStation 5 dispose également de deux boutons sur ce corps central laqué, avec un bouton « power » permettant d’allumer la console et un bouton d’éjection pour sortir vos disques de la console. Bien entendu, comme c’est le cas depuis la PS3, il est possible d’éjecter votre disque directement via le menu de la console en passant par votre manette. Cela vous permettra de ne pas salir un peu plus ce joli noir laqué !

Nous terminons ce petit tour d’horizon de la machine avec ce qui reste le plus classe… L’allumage de cette dernière et cette lumière bleue magnifique qui se propage autour du corps central de la bête. Une lumière bleue qui vire au blanc comme sur PS4 et PS4 Pro une fois la machine démarrée. Dommage, même si cela reste joli, c’est beaucoup moins élégant que ce bleu électrique qui fait son petit effet.

Sony pousse également le détail jusqu’au bout et la manette DualSense est elle aussi très épurée et très classe par rapport à la manette DualShock PS4. Nous aurons l’occasion de vous en parler très bientôt à travers un article dédié sur la manette pour notre test final de cette dernière. Nous retrouvons ainsi des boutons ainsi qu’une croix directionnelle transparente qui casse là encore les codes avec les fameux boutons de la croix bleue, du carré rose, du triangle vert et du rond rouge.

Pour ce qui est du grip à l’arrière de la manette (qui est bien agréable en jeu), nous disposons du même revêtement que sur l’intérieur des coques de la console avec un design très détaillé qui représente les fameux logos PlayStation. Classe.

Et bien entendu, nous avons également droit à la nouvelle lightbar de la manette DualSense qui cette fois ne se trouve pas sur le devant de la manette, mais tout au tour du nouveau pavé tactile. Une lightbar qui embrasse les formes du pavé tactile et qui là encore… Fais son petit effet.

En outre, Sony reste dans ses habitudes avec une console proposant de petits détails qui font toute la différence. Un design classe, futuriste, épuré, mais qui ne plaira certainement pas à tout le monde. De plus, de notre côté, nous regrettons que la machine soit si imposante et si lourde. Le même design, mais en plus petit aurait été parfait.

Mais ce design était nécessaire, car Sony s’explique par l’envie de concevoir une console extrêmement fiable, qui ne chauffe pas et qui ne fait pas de bruit. Ainsi, ce design imaginé par les ingénieurs de chez PlayStation est voulu afin de permettre à la console une bonne aération et une bonne ventilation de la machine.

De par cette architecture, la chaleur va pouvoir se diffuser à l’arrière de la console avec les nombreuses grilles d’aérations. De plus, les ingénieurs ont pu y intégrer le SoC (le « Système sur une puce ») qui va jouer un rôle primordial dans le système de refroidissement de la console. Ce dernier permettrait des performances assez impressionnantes du conducteur thermique (ou TIM). La PS5 dispose d’un métal liquide en guise de TIM permettant des performances de refroidissement élevées et stables sur de longues sessions de jeu. Et effectivement, cela fonctionne.

La fin de l’avion de chasse PlayStation

C’est peut-être un détail pour vous… Mais pour les joueurs PlayStation, cela veut dire beaucoup ! Bien que la gamme PS4 était assez irréprochable en termes de fiabilité, on ne peut pas se cacher que les machines étaient de vrais avions de chasse avec des bruits insupportables sur certains jeux et après quelques heures d’utilisation. On pense notamment au dernier jeu Naughty Dog avec The Last Of Us Part.II qui a martyrisé de nombreuses consoles, même les PS4 Pro. Au point où il était assez recommandé de jouer avec un casque pour une expérience optimale.

Et bien, tout ceci est un lointain et mauvais souvenir. Car oui, la PS5 est enfin une console silencieuse. La plupart du temps. Les seuls petits problèmes que nous avons pu rencontrer, c’est lors de l’installation des jeux (PS4). Le lecteur Blu-Ray 4K est plutôt silencieux (que ce soit lors de l’insertion des disques, de l’éjection ou lorsque ces derniers sont en action). Mais au moment de l’installation de jeux, la console envoie toute sa puissance et les ventilateurs tournent. Fort heureusement, cela ne dure pas trop longtemps et le bruit n’est pas aussi assourdissant que sur PS4, mais on sent une petite différence puisque pour le reste, la console est vraiment silencieuse. Que ce soit sur les anciens jeux PS4 en rétrocompatibilité, que ce soit sur de petits jeux PS5 ou sur le premier blockbusters Marvel’s Spider-Man Miles Morales.

Idem du côté de la chauffe, la PS5 est une console extrêmement bien ventilée et le rôle du métal liquide fait parfaitement son job. Que ce soit à l’arrière de la console ou que ce soit sur la coque de la machine, aucune trace de chauffe anormale à signaler. Comme sa principale concurrente, oui, cette PS5 chauffe et comme tous les appareils électroniques. Mais vraiment rien de suspect, et aucune trace de possible surchauffe. Mais nous aurons l’occasion de reparler de tout cela lors de notre test final.

La puissance du SSD le plus « performant au monde »

Lors du reveal des caractéristiques de la console à la Game Developers Conference 2020 (GDC), Mark Cerny (l’architecte de la machine) avait longuement insisté sur la puissance du disque dur SSD. Et autant vous dire que nous ne sommes pas déçus. Nous ne pouvons pas vous parler de la rétrocompatibilité, mais voici simplement quelques caractéristiques pour faire la différence assez notable de l’installation des jeux. Nous reviendrons là encore plus en détailss sur cela (et sur les temps de chargements) lors de notre test final.

Jeux Temps Installation PS4 Pro Temps Installation PS5 Temps Installation Xbox Series X Uncharted 4 9 secondes 5 minutes 42 secondes – The Last Of Us Remastered 7 secondes 5 minutes 24 secondes – The Last Of Us Part.II 22 minutes 32 secondes 15 minutes 59 secondes – Uncharted The Lost Legacy 13 secondes 5 minutes 27 secondes – Days Gone 16 minutes 30 secondes 12 minutes 23 secondes – Grand Theft Auto V 36 minutes 10 secondes 25 minutes 05 secondes 38 minutes 06 secondes Red Dead Redemption II 1H 12min 45sec 56 minutes 20 secondes 1H 09min 06sec L.A. Noire 10 minutes 22 secondes 7 minutes 35 secondes 15 minutes 45 secondes

Nous pouvons voir que la plupart du temps, la PS5 est bien la console la plus rapide pour l’installation des jeux. Nous remarquons néanmoins que les jeux Naughty Dog (Uncharted 4, Uncharted The Lost Legacy ou encore The Last Of Us Remastered) sont extrêmement rapides à s’installer puisque cela se joue en quelques secondes.

Pour le reste, la PS5 est toujours bien plus rapide surtout face à sa concurrente directe, la Xbox Series X. La réponse à cette prouesse est très simple puisqu’en plus d’être assez rapide, la PS5 vous permet de lancer vos jeux avant la fin de leur installation complète (un peu comme lorsque vous téléchargez un jeu). Une nouvelle option très intéressante qui vous permet d’installer qu’une partie du jeu afin de pouvoir le lancer et commencer à jouer en attendant que la fin de ce dernier s’installe.

Premier bilan PS5

Après quelques jours entre nos mains, notre premier avis autour de la console est plutôt positif, même si pour le moment nous ne pouvons pas vous en dire plus. Il reste encore beaucoup de choses à détailler avec vous avec l’interface, l’utilisation de la rétrocompatibilité, les différents services et fonctionnalités. Pour cela, nous vous donnons rendez-vous très vite pour le verdict final.

D’ici là, après notre preview de la DualSense, un test final arrivera dès ce week-end sur Presse-citron avec les tests des premiers jeux PS5. Restez bien connectés !