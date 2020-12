Après s’être fait bouder sur Android, Ecosia tente sa chance sur iOS

En 2018, Google a écopé d’une amende record de 4,34 milliards d’euros en Europe. La firme de Mountain View était accusée d’utiliser Android pour avantager son moteur de recherche ainsi que le navigateur Chrome.

Des enchères pour donner une chance aux concurrents de Google Search

Aussi, en plus de cette amende de plusieurs milliards d’euros, Google a été obligé de laisser plus de chances à ses concurrents. Et afin de se conformer aux exigences de la Commission Européenne, Google suggère maintenant un choix de moteurs de recherche à utiliser par défaut lors du premier démarrage d’un smartphone Android.

Ce choix inclut naturellement le moteur de recherche de Google, ainsi que trois autres moteurs de recherche. Et pour sélectionner les autres services qui sont proposés aux utilisateurs d’Android comme moteur de recherche par défaut lors du premier démarrage, la firme de Mountain View a imaginé un système d’enchères.

Et si le moteur de recherche Ecosia a participé à ces enchères, celui-ci a été peu chanceux. En effet, il n’a gagné une place qu’en Slovénie.

Une bonne nouvelle pour Ecosia qui figure maintenant parmi les options sur Safari

Mais si Ecosia n’a pas eu de chance sur Android, le moteur de recherche pourrait recevoir plus de trafic provenant des appareils Apple. La firme de Cupertino vient en effet de publier la mise à jour iOS 14.3 de son système d’exploitation mobile. Et dans la note de présentation de cette mise à jour de l’OS, il est indiqué qu’Ecosia fait désormais partie des options de moteur de recherche pour Safari.

Si Ecosia fait parler de lui, c’est parce qu’il a deux particularités. Tout d’abord, comme DuckDuckGo, celui-ci assure qu’il est plus respectueux de la vie privée.

« Nous ne vendons pas vos données aux annonceurs, n’avons pas de traceurs tiers et anonymisons toutes les recherches en une semaine », peut-on lire sur la page d’accueil d’Ecosia. Mais le plus important est que ce moteur de recherche utilise ses revenus publicitaires pour planter des arbres. Et les résultats sont concrets. À ce jour, plus de 115 millions d’arbres ont été plantés indirectement par les utilisateurs de ce moteur de recherche.

Mais sur iOS, Ecosia doit aussi faire face à la concurrence du moteur de recherche de Google. Bien que Google et Apple soient des sociétés rivales, Google paie des milliards de dollars à la firme de Cupertino afin que son moteur de recherche soit proposé par défaut aux utilisateurs d’iOS.

Ecosia est très critique à l’égard du système mis en place par Google pour choisir les moteurs de recherche à mettre en avant

Ecosia fait partie des moteurs de recherche mécontents du système mis en place par Google. Dans un article publié ce mois de décembre, nous relayions Sophie Dembinski, la responsable des relations publiques d’Ecosia, qui avait déclaré : « Après avoir participé à deux enchères complètes pour le soi-disant écran de « Choix » d’Android, il est devenu évident que le modèle d’enchères « pay-to-play » de Google continue d’évincer les modèles alternatifs, notamment les moteurs de recherche tels qu’Ecosia, des principaux marchés européens. »

Pour rappel, Google organise une enchère par pays, et pour une période donnée. En ce qui concerne la France, pour le premier trimestre 2021, ce sont Bing, info.com et PrivacyWall qui ont remporté ces enchères.