Après Superman, The Witcher et Sherlock Holmes…. Henry Cavill veut toujours jouer James Bond

Quand on pense à Henry Cavill, c’est un acteur avec l’une des filmographies les plus iconiques de ces dernières années qui nous vient à l’esprit. Les Tudors, puis Superman, The Witcher et très récemment Sherlock Holmes… Difficile de trouver un acteur qui a touché autant de segments de la pop-culture en si peu de temps, surtout sans mettre un pied dans le Marvel Cinematic Universe. Il séduit aussi par son insistance à faire lui-même ses cascades, comme récemment dans la série The Witcher.

Henry Cavill vers le rôle ultime ?

Mais, il existe une sorte de rôle ultime depuis plusieurs décennies. Celui qui donne un éclat majeur à n’importe quel CV ou presque : James Bond. L’espion britannique, qui a tour à tour été incarné par Sean Connery, Roger Moore ou encore Daniel Craig représente une sorte d’apogée pour de nombreux acteurs, à fortiori lorsqu’ils sont anglais.

On sait déjà que Daniel Craig va lâcher son rôle de 007. Mais on ignore toujours qui incarnera l’espion le plus célèbre du monde dans la franchise. A fortiori alors que Daniel Craig a clairement été un très bon choix de casting. L’espoir des fans est que son successeur soit au même niveau au moins.

Dans ce registre, Henry Cavill possède quelques arguments. Il a déjà auditionné pour le rôle lorsqu’il n’avait que 22 ans (il en a aujourd’hui 37), et comme il l’a confié à GQ, il pense toujours être l’homme de la situation.

Si Barbara et Mike (ndlr : les deux producteurs) sont intéressés, je sauterais bien entendu sur cette opportunité. Pour l’instant, tout semble possible. Nous verrons ce qui va se passer. Mais oui, j’aimerais beaucoup jouer Bond. Ce serait très, très excitant.

Pour l’instant, c’est toutefois Tom Hardy qui semble surtout tenir la corde. Les deux acteurs apporteraient en tout cas quelque chose de très différent à James Bond. Affaire à suivre.