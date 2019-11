Le prochain film Star Wars dévoilé en janvier 2020 ?

Alors que de nombreux fans sont dans une attente insoutenable pour la sortie de Star Wars IX : L’Ascension de Skywalker, d’autres sont plutôt dans l’attente de l’annonce d’un nouveau film afin que Disney laisse une bonne fois pour toutes la saga Skywalker de côté.

Et bien, si la firme de la souris aux grandes oreilles a décidé de ralentir la cadence concernant la licence Star Wars, et d’annuler l’ensemble des spin-of suite à l’échec de Solo A Star Wars Story, il se pourrait tout de même que le prochain film fasse très rapidement parler de lui.

En effet, selon The Hollywood Reporter, le prochain fil Star Wars prévu pour 2022 pourrait être très vite annoncé, dès le mois de janvier 2020 au plus tôt.

Star Wars : La nouvelle trilogie pour 2022, 2024 et 2026

Si Star Wars IX – L’Ascension de Skywalker marquera la fin de la saga Skywalker après 42 ans d’attente, le film ne marquera pas la fin de Star Wars et de son incroyable univers. Ainsi, d’autres projets pourraient voir le jour sur l’univers étendu comme c’est actuellement le cas avec la série The Mandalorian sur Disney+ ou encore le récent jeu Star Wars Jedi Fallen Order (dont vous pouvez d’ores et déjà retrouver notre test juste ici).

Ainsi, selon The Hollywood Reporter, Kathleen Kennedy la directrice de Lucasfilm a déjà trouvé le réalisateur du prochain film (prévu pour décembre 2022). Et ce fameux film ne serait pas le long métrage de Rian Johnson (le réalisateur de Star Wars VIII : Les Derniers Jedi), mais un autre projet.

Une trilogie annulée par les créateurs de Game of Thrones

En mai dernier, après le grand final de Game of Thrones, les créateurs de la série avaient fait une annonce fracassante en annonçant qu’ils travaillaient sur un projet d’une trilogie Star Wars pour 2022, 2024 et 2026. Un projet qui n’aura pas connu de grands espoirs puisque le mois dernier, David Benioff et D.B. Weiss les deux créateurs de la série ont annoncé l’annulation de leur projet.

Ainsi, on se demande bien quel projet pourrait se mettre en place autour de Star Wars quand on sait que les spin-of sont eux aussi annulés. La rumeur autour d’une trilogie sur KOTOR (Knight Of The Old Republic) pourrait-elle être vraie ? Et soyons fous, George Lucas pourrait-il être aux commandes ?

Il faudra patienter quelques semaines au minimum pour avoir la réponse, en tout cas, le prochain rendez-vous est dans moins d’un mois avec le final de la saga Skywalker le 18 décembre prochain.