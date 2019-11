Petit à petit les langues se délient chez Disney. Le PDG, Bob Iger, a admis cette semaine que l’entreprise avait « trop sorti de films Star Wars sur une courte période de temps ». Il a aussitôt rajouté qu’il n’était pas « déçu de leurs performances. » Selon Brent Lang, journaliste à Variety, le dirigeant vient de compléter ses propos en expliquant que les films allaient effectuer une pause dans leur rythme de sortie au cinéma après The Rise of Skywalker, sans en préciser la durée.

Disney CEO Bob Iger says #StarWars feature films will go on "into a hiatus" following #RiseofSkywalker. Says there will be lots of activity on TV front, mentions 3 series in the works for #DisneyPlus.

— Brent Lang (@BrentALang) November 7, 2019