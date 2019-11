Star Wars : la présidente de Lucasfilm explique pourquoi il est si difficile de concevoir une nouvelle trilogie

Fin octobre, David Benioff et D.B. Weiss ont surpris à peu prêt tout le monde. Les deux créateurs de la série Game of Thrones, qui étaient en train de concevoir une nouvelle trilogie Star Wars, ont en effet annoncé qu’ils préféraient jeter l’éponge. « Il n’y a qu’un nombre limité d’heures dans la journée, et nous avons estimé que nous ne pouvions pas rendre justice à la fois à Star Wars et à nos projets Netflix », précisaient-ils alors. Il s’agit d’un énorme coup dur pour Disney, d’autant que si Rian Johnson travaille sur un autre projet cela fait un moment qu’aucun nouvelle n’a été donné à son sujet.

La liste des cinéastes pour réaliser un Star Wars est très réduite

Comment expliquer ces difficultés récurrentes de réalisateurs dans un univers pourtant assez riche ? Lors d’une récente interview à Rolling Stones, Kathleen Kennedy a donné son point de vue à ce sujet. Selon elle, les déboires des cinéastes sont vraiment liés à la spécificité de cet univers :

Chacun de ces films est particulièrement difficile à préparer. Il n’y a pas de matériel source. Nous n’avons pas de bandes dessinées. Nous n’avons pas de romans de 800 pages. (…) Nous passons par un processus de développement vraiment normal, comme tout le monde. Vous commencez par parler à des cinéastes qui, selon vous, font preuve de la sensibilité que vous recherchez. Et je dirais que la liste est très petite. Nous essayons donc d’être aussi concentrés que possible pour faire ces choix. Il arrive aussi parfois que des gens soient impliqués dans le processus de développement, puis ils réalisent: «Oh, mon Dieu, c’est tellement plus dur que je n’aurais jamais imaginé. » Il est donc assez courant que lorsque vous travaillez sur des films, vous ne faites pas des choix qui fonctionnent comme vous le souhaitez au départ.

Ces accidents de parcours s’étalent d’ailleurs parfois au grand jour. On se souvient notamment que Chris Miller et Phil Lord qui assuraient la réalisation du spin-off sur Han Solo avaient été licenciés et remplacés en catastrophe par Ron Howard. Ce dernier avait ensuite tenté tant bien que mal de refaire un film correspondant aux aspirations du studio.

La conséquence directe de ces péripéties est surtout une grosse perte de temps qui va impacter la franchise à l’avenir. On s’en doutait déjà mais Bob Iger, le PDG de Disney, l’a confirmé, il y aura bien une pause dans le rythme de parution des longs métrages après The Rise of Skywalker. Que les fans se rassurent, ils ne seront pas en manque pour autant puisque quatre séries originales seront proposées sur Disney+.