Aquaman pourrait bien devenir l’un des plus grands succès de 2018

Nous vous en parlions grâce à la critique garantie sans spoiler rédigée par Captain Popcorn : Aquaman est le nouveau blockbuster de DC Comics, le sixième si l’on se fie à l’ordre chronologie de leur univers cinématographique lancé en 2013 lors de la sortie de Man of Steel.

Il met en scène les aventures de l’Atlante créé par Paul Norris et Mort Weisinger au début des années 1940, souvent resté dans l’ombre et seulement connu des lecteurs les plus aguerris, avant de renaître sous l’oeil de la caméra de James Wan. Pour rappel, le réalisateur est notamment à l’origine de Saw et de Fast and Furious 7.

Aquaman rafle tout au box-office chinois

Après des débuts en bonne forme, le long-métrage coproduit par Warner Bros fait carton plein auprès de la population de l’Empire du Milieu. En moins d’un mois, il aurait ainsi déjà conquis une bonne partie des habitants, ce qui lui a permis de récolter plus de 189 millions de dollars de recettes.

À titre de comparaison, Justice League, qui était pourtant l’opus phare de DC l’année dernière (on comptait aussi Jason Momoa parmi les acteurs au casting), n’avait engrangé que 106 millions de dollars lors de sa diffusion dans les salles asiatiques.

Qu’est-ce qui explique le succès d’Aquaman ?

Les traits de caractère d’Arthur Curry et les scènes d’action à profusion jouent probablement un rôle clé dans le succès du film américain, que l’on peut d’ores et déjà considérer comme le quatrième opus le plus vu dans les salles obscures chinoises parmi tous ceux qui mettent en scène des superhéros de comics, tous studios confondus.

Gageons que le scénario imaginé par Will Beall et David Leslie Johnson-McGoldrick, mettant en scène des pointures comme Amber Heard, Nicole Kidman et Willem Dafoe, est aussi à l’origine de la réussite de cette nouvelle adaptation qui place DC au rang de sérieux outsider face à Marvel.

