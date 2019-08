Arrêtez-tout, le nouveau trailer de Star Wars Rise of Skywalker est dispo !

Le plein de mystères pour Star Wars IX : The Rise of Skywalker

A l’occasion de sa récente conférence D23, le géant Disney a donné de nombreux détails concernant le lancement de sa plateforme Disney+, avec notamment un certain Star Wars The Mandalorian au lancement. Il s’agira d’une série de dix épisodes, dans l’univers Star Wars évidemment, dont la qualité n’aura rien à envier aux longs métrages selon LucasArts Entertainment. En attendant l’arrivée de Disney+, les fans de la saga peuvent également retrouver toute une sélection de meubles en édition Star Wars, pour (re)décorer leur intérieur.

Evidemment, impossible pour Disney de ne pas évoquer Star Wars IX : The Rise of Skywalker, le nouvel opus cinématographique qui arrivera en salles le 18 décembre prochain. Ainsi, outre l’affiche (dont l’appréciation sera laissée à chacun), le géant Disney a dévoilé… un nouveau trailer du film !

La Rey sur le côté (obscur) ?

Un trailer qui revient sur les origines de la saga, avec de nombreuses séquences en provenance directe des anciens films, avant de revenir sur cette future ascension des Skywalker. L’occasion notamment de retrouver Rey, aux prises avec un certain Kylo Ren, mais aussi la regrettée Carrie Fisher ou encore Lando Clarissian. Ce Star Wars épisode IX sera également l’occasion de retrouver ce cher Palpatine.

Enfin, Disney risque de faire hurler plus d’un fan de la saga, puisque la vidéo s’achève sur une Rey qui semble avoir basculé du côté obscur de la Force, maniant un double sabre laser rouge, comme un certain Dark Maul avant elle. Evidemment, impossible de savoir la vérité sur le destin de Rey, et il se pourrait bien qu’il s’agisse en réalité d’une vision cauchemardesque ou autre. Il semble en effet peu probable que Disney balance aussi simplement un élément essentiel de ce futur opus.

Rappelons que Star Wars IX : The Rise of Skywalker va venir conclure la troisième trilogie initiée en 2015 avec le Réveil de la Force, et poursuivie l’an dernier avec Les Derniers Jedi. Les fans ont d’ores et déjà coché la date du 18 décembre sur leur agenda, date à laquelle le film sera enfin lancé dans les salles obscures (de la Force).