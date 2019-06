Star Wars : vous allez adorer ces meubles Dark Vador, Palpatine, TIE Fighter…

Des meubles pour les fans de Star Wars

Il y a quelques jours, on testait le prochain jeu vidéo Star Wars : Jedi Fallen Order, signé Electronic Arts, à venir en fin d’année sur consoles et PC. Aujourd’hui, c’est le designer Kenneth Cobonpue qui risque de faire plaisir à plus d’un fan de la saga, avec une collection de meubles à la gloire de la série Star Wars. Des meubles qui rendent évidemment hommage aux principaux protagonistes et autres vaisseaux de la saga.

Ainsi, ceux qui souhaitent décorer leur salon à la sauce Star Wars vont notamment pouvoir s’offrir la chaise TIE Fighter, qui reprend évidemment le design si emblématique des chasseurs intergalactiques de l’Empire. Il faudra toutefois accepter de débourser la coquette somme de 2 700 dollars pour en faire l’acquisition, avec la possibilité d’opter pour un modèle blanc ou noir.

Des chaises Dark Vador et Palpatine

A cela s’ajoute la chaise Dark Vador, facturée 4 320 dollars, et qui reprend elle aussi le style si caractéristique du casque du personnage.

Ceux qui préfèrent le style de l’Empereur Palpatine peuvent également s’offrir une chaise inspirée de ce dernier, proposée au tarif « plus doux » de 2 525 dollars.

Histoire de peaufiner l’ensemble, on pourra aussi s’offrir des tables basses inspirées là encore des TIE Fighters, avec encore une fois la possibilité d’opter pour un modèle noir ou blanc.

Des lampes Jedi aussi de la partie !

Il n’y a pas que la Force Obscure qui est mise à l’honneur ici, puisque l’on pourra aussi s’offrir un tabouret particulièrement poilu, rendant hommage à l’ami inséparable de Han Solo, Chewbacca. Les fans de Jedis pourront de leur côté acquérir divers modèles de lampes, conçues à partir d’un assemblage de divers chevaliers Jedi, tous équipés d’un sabre laser LED. Des lampes dont le prix varie entre 1800 et 2800 dollars selon le modèle choisi.

A noter toutefois que cette collection Star Wars n’est disponible pour l’heure qu’aux Etats-Unis, et chez certains revendeurs uniquement, comme Janus et Cie, Muleh ou encore DesignLush. Pour ceux qui attendent impatiemment Star Wars Episode IX : The Rise of Skywalker, les dernières informations sont ici.