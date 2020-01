Et si c’était Batman qui rejoignait l’univers du Joker ?

Todd Phillips a obtenu un très grand succès avec son film Joker. Une performance cinématographique qui a renouvelé le genre des films super-héros (et super-méchants). Il aurait bien voulu pouvoir faire plus, notamment parce qu’il avait proposé deux autres films à DC Comics. Il espère désormais pouvoir réaliser une suite, mais les choses ne sont pas encore certaines. Cela ne l’empêche pas de vouloir lancer d’autres projets autour de son personnage fétiche ou au moins d’en rêver. Cette fois c’est Batman qui est concerné.

A l’heure actuelle, il n’y a absolument aucun lien entre son adaptation du Joker et le film The Batman de Matt Reeves qui propulsera notamment Robert Pattinson dans le rôle majeur. Mais, interrogé par Variety, Todd Phillips ne cache qu’il aimerait que les choses soient différentes ou au moins d’avoir le droit à une version du super-héros.

C’est un beau Gotham. Ce que moi j’aimerais voir, c’est un réalisateur qui s’intéresserait à Batman dans ce Gotham. Je ne dis pas que je vais le faire. Ce qui était intéressant pour moi avec l’inclusion de Batman dans le film, c’était ‘quel type de Batman ce Gotham engendre-t-il ?’. C’est tout ce que je voulais faire avec ça. Mais, venir ici m’a permis de passer du temps pour la première fois depuis longtemps avec Joaquin Phoenix, et on n’a pas parlé de suite, et nous avons tous les deux la même voix au chapitre, alors on verra.