Arrow : voici à quoi devait initialement ressembler la série

On le sait, les fans la suivent avec attention, la série Arrow approche de son terme. La huitième et dernière saison est en pleine diffusion et on s’apprête à dire au revoir à Oliver Queen qui nous a accompagné pendant de longues années, avec plus ou moins de succès. Alors que la CW réfléchit encore à comment le remplacer et prépare déjà plusieurs séries potentielles, un petit coup dans le rétroviseur fait toujours du bien, notamment pour les nostalgiques.

Arrow devait être très différent

C’est le co-créateur de la série, Marc Guggenheim qui a fait quelques révélations sur Twitter. Concrètement, il a dévoilé le pitch qu’il avait initialement présenté pour la série, notamment pour l’épisode pilote. Au programme, plusieurs différences notables comme on peut le noter facilement.

At 11:30 PST today, we begin the last day of filming on #Arrow. It's been quite the journey. This morning, I took a little stroll down memory lane and looked at @GBerlanti's and my notes for our original pitch. So interesting to see what changed. And what didn't. pic.twitter.com/sYs06jyWdv — Marc Guggenheim (@mguggenheim) November 13, 2019

La première ? Oliver Queen devait être dans un état physique très différent. En effet, il aurait eu 60% de son corps recouvert de cicatrices et de brûlures au second degré, aurait souffert d’anémie et présenté une dentition aux allures de champs de bataille. Il souffrait aussi d’une déficience en vitamine C. Il n’aurait jamais fait non plus sa course dans la forêt et sur la plage qui est devenue iconique dans la série. Pas de référence non plus au masque de Deahtstroke transpercé par une flèche.

Toutefois, Oliver Queen n’est pas le seul personnage qui aurait été impacté par ces modifications. Dès le début, l’ambitions des créateurs ne semblait pas être de parler de Star City, comme dans les comics. Mais, au lieu du nom de Starling City, qui a finalement été retenu, les auteurs parlaient ici de Starkton City.

Le personnage de Stanley Dover devait aussi jouer un rôle apparemment plus important, y compris être recruté par Oliver pour ses compétences high-tech. Bien loin de son histoire réelle.

Le tournage de la saison s’est terminé cette semaine.