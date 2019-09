Arrowverse : une nouvelle série à consonance féministe annoncée

Aux Etats-Unis, l’Arrowverse fait le bonheur de la CW depuis plusieurs années. Oui mais voilà, la 8e saison du show principal « Arrow », sera aussi la dernière. Il reste encore de la matière bien sûr, entre Flash, Supergirl, DC’s Legend of Tomorrow, et bien sûr les inévitables crossovers. La chaîne a aussi annoncé le lancement d’une série basée autour d’une super-héroïne, plus précisément Batwoman. Le trailer a été diffusé il y a quelques mois. Mais les bonnes nouvelles ne s’arrêtent pas là, comme l’a révélé Variety.

Un rôle plus important pour Black Canary dans l’Arrowverse

En effet, il s’agit d’une nouvelle série basée sur le personnage de Black Canary, mais avec une héroïne qui se déclinerait ici au pluriel. Il faut dire que l’Arrowverse a déjà introduit plusieurs de ses incarnations : Laurel Lance (jouée par Katie Cassidy), Dinah Drake (jouée par Juliana Harkavy) et Mia Smoak ( jouée par Katherine McNamara). Il y a donc un certain potentiel pour les rassembler, même si on ignore encore si l’objectif est d’intégrer les mêmes acteurs et tous ou non. On peut aussi penser à Sarah Lance, la « White Canary, apparue initialement dans Arrow (désormais dans Legends of Tomorrow). Mais son personnage n’existe pas dans les comics, cela pourrait donc légèrement compliquer les choses.

Le groupe de super-héroïnes se trouve dans le futur de l’univers étendu que l’on a déjà pu voir dans la dernière saison de Arrow. On devrait en savoir plus au sein de la dernière saison de la série principale. Celle-ci comptera 10 épisodes et débutera le 15 octobre aux Etats-Unis.

Et si la CW cherche des idées supplémentaires, on a sélectionnés quatre séries qui pourraient se décliner dans l’Arrowverse. Avec un peu d’imagination et de talent, l’univers pourrait bien s’inscrire dans la durée.