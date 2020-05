La série Batwoman confrontée à un problème de taille pour sa seconde saison

C’est un sérieux accroc pour la CW et pour la série Batwoman. Annoncée comme faisant partie de celles qui devaient porter l’Arrowverse dans les prochaines années, elle va probablement souffrir d’un très gros problème de crédibilité dès la saison 2. En effet, l’actrice principale, Ruby Rose va quitter la série. Explications.

Batwoman, retour à zéro

Alors que la première saison de Batwoman a reçu un accueil très inégal, mais toutefois porteur de promesses, Ruby Rose qui interprétait Kate Kane à l’écran va tourner la page. Une décision annoncée au surlendemain du dernier épisode de la première saison qui surprend sans aucun doute les fans.

On ignore ce qui a pu motiver cette décision, mais Ruby Rose a expliqué dans un communiqué que cela ne l’enchantait pas vraiment, remerciant la chaîne et ses collaborateurs. Qu’a-t-il pu se passer ? Si certains estiment que sa blessure pendant le tournage aurait pu jouer un rôle (elle a risqué la paralysie), Deadline explique que ne serait pas lié. Peut-être en saura-t-on plus dans les prochains mois sur ce qu’il s’est vraiment passé dans les coulisses.

A noter que la CW ne tourne pas du tout la page du personnage de Batwoman. En effet, un nouveau casting va être organisé pour trouver sa remplaçante. L’ambition devrait être de trouver à nouveau une actrice issue de la communauté LGBT afin de coller au personnage. Pour la CW, c’est une première, jamais la chaîne n’avait eu ce genre de problème avec les autres séries de l’Arrowverse. Il sera donc intéressant de voir comment cette situation est gérée, notamment d’un point de vue scénaristique.

La CW a par ailleurs annoncé que la plupart de ses séries reprendraient à l’horizon… janvier 2021. Autant dire qu’il va falloir s’armer de patience.