Où précommander les différentes éditions d’Assassin’s Creed Valhalla

Annoncé en fanfare cette semaine, Assassin’s Creed Valhalla sera le prochain opus de cette gargantuesque licence signée de nos français Ubisoft. Près de 13 ans après le premier opus, après avoir exploré de nombreuses époques et mythologie, voilà que le prochain opus nous fera voyager dans les pays nordiques sur la légende des redoutables Vikings. En plus des premières informations, des premiers artworks et du premier trailer, Ubisoft a dévoilé de nombreuses éditions collectors pour ce nouvel Assassin’s Creed qui arrivera sur PS4, Xbox One, PC, mais aussi sur PS5, Xbox Series X et Google Stadia. Voici un petit guide de précommande pour trouver la version de vos rêves !

PRÉCOMMANDER ASSASSIN’S CREED VALHALLA

Précommander Assassin’s Creed Valhalla – Standard La première édition d’Assassin’s Creed Valhalla est donc l’édition simple. Cette dernière sera donc proposée dans une fourchette de prix entre 49,99€ et 69,99€ (selon les revendeurs). Pour ce prix-là, vous aurez droit à : L’exemplaire du jeu. [CDISCOUNT] ASSASSIN’S CREED VALHALLA [FNAC] ASSASSIN’S CREED VALHALLA

Précommander Assassin’s Creed Valhalla – GOLD La seconde édition d’Assassin’s Creed Valhalla est donc l’édition Gold. Cette dernière sera donc proposée au prix de 99,99€. Pour ce prix-là, vous aurez droit à : L’exemplaire du jeu.

Le Season Pass

– Profitez de nouveaux contenus épiques, explorez de nouveaux territoires et découvrez de nouveaux équipements.

– Profitez d’une nouvelle mission scénarisée, disponible au lancement : La légende de Beowulf. Dévoilez la terrible vérité derrière la légende de Beowulf. [CDISCOUNT] ASSASSIN’S CREED VALHALLA – GOLD [FNAC] ASSASSIN’S CREED VALHALLA – GOLD

Précommander Assassin’s Creed Valhalla – Edition Limitée Amazon La troisième édition d’Assassin’s Creed Valhalla est donc l’édition limitée Amazon. Cette dernière sera donc proposée au prix de 70€. Pour ce prix-là, vous aurez droit à : L’exemplaire du jeu.

LE CONTENU DIGITAL*

– Le Pack de colonie Berserker inclut de nouvelles façons de personnaliser votre village en Angleterre.

– Chevauchez le dos d’un loup féroce avec la monture Loup de Hati

– Un ensemble de runes pour aiguiser vos armes ou améliorer l’équipement de votre choix.

– Le Pack de colonie Berserker inclut de nouvelles façons de personnaliser votre village en Angleterre. – Chevauchez le dos d’un loup féroce avec la monture Loup de Hati – Un ensemble de runes pour aiguiser vos armes ou améliorer l’équipement de votre choix. BONUS DE PRÉCOMMANDE

– Précommandez le jeu pour avoir accès à la mission bonus La voie du Berserker*. PRÉCOMMANDER ASSASSIN’S CREED VALHALLA

Précommander Assassin’s Creed Valhalla – Ultime La quatrième édition d’Assassin’s Creed Valhalla est donc l’édition Ultime. Cette dernière sera donc proposée dans une fourchette de prix entre 109,99€ et 119,99€ (selon les revendeurs). Pour ce prix-là, vous aurez droit à : L’exemplaire du jeu.

Le Season Pass

– Profitez de nouveaux contenus épiques, explorez de nouveaux territoires et découvrez de nouveaux équipements.

– Profitez d’une nouvelle mission scénarisée, disponible au lancement : La légende de Beowulf . Dévoilez la terrible vérité derrière la légende de Beowulf.

– Profitez de nouveaux contenus épiques, explorez de nouveaux territoires et découvrez de nouveaux équipements. – Profitez d’une nouvelle mission scénarisée, disponible au lancement : . Dévoilez la terrible vérité derrière la légende de Beowulf. Le pack Berserker Gear

Le pack Berserker Settlement

Le pack Berserker Longship

Un set de rune PRECO NON DISPO

Précommander Assassin’s Creed Valhalla – Collector La cinquième édition d’Assassin’s Creed Valhalla est donc l’édition Collector. Cette dernière sera donc proposée au prix de 199,99€. Pour ce prix-là, vous aurez droit à : L’exemplaire du jeu.

Le Season Pass

– Profitez de nouveaux contenus épiques, explorez de nouveaux territoires et découvrez de nouveaux équipements.

– Profitez d’une nouvelle mission scénarisée, disponible au lancement : La légende de Beowulf . Dévoilez la terrible vérité derrière la légende de Beowulf.

– Profitez de nouveaux contenus épiques, explorez de nouveaux territoires et découvrez de nouveaux équipements. – Profitez d’une nouvelle mission scénarisée, disponible au lancement : . Dévoilez la terrible vérité derrière la légende de Beowulf. Le pack Berserker Gear

Le pack Berserker Settlement

Le pack Berserker Longship

Un set de rune

La réplique Ubicollectibles® fidèle de Eivor avec son Drakkar (hauteur: 30cm)

Un coffret collector au design unique

Le steelbook® au design iconique inspiré par des emblèmes du jeu.

Une statuette viking de Eivor avec son corbeau et sa hache (hauteur: 5cm)

Un certificat d’authenticité numéroté avec le numéro unique de votre édition collector

Un recueil de 3 lithographies montrant d’éblouissants concept arts crées pour le jeu

Une sélection des meilleures musiques du jeu PRECO NON DISPO