Atari se lance dans le token crypto, avec l’Atari Token

En début d’année, Atari annonçait sa volonté de construire des hôtels dédiés au jeu vidéo. Avec True North Studio, un promoteur immobilier américain, et GSD Group, Atari confirmait le développement d’hôtels sous marque Atari dans 8 villes aux États-Unis. Aujourd’hui, celui qui se décrit comme « l’un des éditeurs et producteurs de divertissement interactif les plus reconnus au monde » annonce le lancement de l’Atari Token.

La vente publique de l’Atari Token prévue pour novembre

En effet, Atari s’est associé à Bitcoin.com Exchange pour la vente publique et la cotation de l’Atari Token (ATRI).La vente publique se déroulera début novembre 2020, et l’Atari Token pourra être acheté exclusivement avec les cryptomonnaies suivantes : Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Bitcoin Cash.

« La vente publique et la cotation constituent une étape importante pour le project blockchain d’Atari, assurant de la liquidité pour les détenteurs de tokens, et ouvrant la route pour de futurs collaborations et le développement de l’écosystème Atari blockchain » explique Atari.

A noter que le groupe a récemment conclu de nouveaux partenariats pour continuer le développement, déployer les cas d’utilisation opérationnels et amplifier l’adoption de ce même Atari Token à travers l’écosystème du divertissement interactif et de la blockchain. Les premiers cas d’utilisation incluent notamment les casinos utilisant des cryptomonnaies, les jeux vidéos, et les jeux blockchain.

Lors du premier tour de pré-ventes 74,19 BTC ont fait l’objet de transactions sur la plateforme, sur la base d’une valeur unitaire de l’Atari Token de 0,08 dollar. Le second tour de ventes privées a de son côté permis de lever 1 million de dollars (toujours au même prix unitaire de 0,08 dollar) auprès de tiers et du partenaire ICICB. Le troisième tour est actuellement ouvert et se clôturera avant le début de la vente publique, prévue pour novembre.

Pour les intéressés, de plus amples informations concernant l’Atari Token sont déjà disponible sur un site web dédié.