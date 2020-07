Atari VCS : la console néo-rétro proposée à 389 dollars (et livrée avant Noël)

Annoncée en 2018, la console néo-rétro Atari VCS a connu un développement pour le moins chaotique, la machine n’étant toujours pas arrivée dans les salons des joueurs… Il s’agit évidemment d’une console hommage à la célèbre machine signée Atari, avec tout ce qu’il faut de modernité pour convenir aux usages du joueur moderne.

L’Atari VCS livrée avant Noël

Une Atari VCS qui reprend donc le look emblématique de l’Atari de l’époque, mais qui se pare de ports USB et d’une sortie HDMI, sans oublier, sous le capot, une architecture AMD Raven Bridge, 8 Go de RAM et 32 Go de mémoire interne. L’ensemble tourne sous un OS spécifique, Atari World, basé sur Linux.

Aujourd’hui, le site web de l’Atari VCS permet enfin à qui le souhaite de précommander la machine, à condition de bien vouloir débourser la somme de… 389,99 dollars. En effet, l’Atari VCS 800 Black Walnut All-in Bundle comprend la console, une manette type joystick d’époque, mais aussi une manette au look plus contemporain. Une centaine de jeux seront également préinstallés dans la mémoire de la console.

Outre le côté « console de jeux », l’Atari VCS souhaite également se positionner comme une plateforme de streaming, permettant d’accéder à divers services de VOD, le tout, en résolution 4K. Il est également possible d’installer un autre OS, afin d’utiliser l’Atari VCS comme un « mini-PC ». Atari explique que l’on peut également faire évoluer la machine, en modifiant par exemple la RAM ou en ajoutant du stockage.

Reste à savoir maintenant quel succès aura cette Atari VCS, affichée à un tarif pour le moins prohibitif… Toujours est-il que le concepteur promet que toutes les précommandes seront honorées à compter du 14 décembre prochain, pour une disponibilité sous le sapin une dizaine de jours plus tard. On imagine qu’à cette date, ce sont surtout des PS5 et Xbox Series X qui seront présents dans les foyers des joueurs…