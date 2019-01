Attention, l’explorateur ES File Explorer contient une grosse faille

Si nous parlons spécifiquement de cette application, c’est parce qu’elle est relativement populaire sur le Play Store. L’explorateur de fichiers ES File Explorer sur Android a en effet été téléchargé plus de 100 millions de fois, ce qui en fait une cible potentiellement intéressante pour des hackers malintentionnés.

L’explorateur de fichier propose de visualiser l’ensemble de ses fichiers sous la forme d’une arborescence comme on en a l’habitude sur PC. Cela explique sa popularité, toutefois l’application est victime d’une faille de sécurité particulièrement gênante dans le domaine de la sécurité, car la vulnérabilité permet à un pirate de récupérer n’importe quel fichier stocké sur votre smartphone.

With more than 100,000,000 downloads ES File Explorer is one of the most famous #Android file manager.

The surprise is: if you opened the app at least once, anyone connected to the same local network can remotely get a file from your phone https://t.co/Uv2ttQpUcN

— Elliot Alderson (@fs0c131y) January 16, 2019