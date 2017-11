Pour attirer plus d’utilisateurs, Snapchat développe une nouvelle application Android

Snap va développer une nouvelle application Android plus performante pour attirer de nouveaux utilisateurs.

Snap vient d’annoncer ses résultats du troisième trimestre et le moins que l’on puisse dire, c’est que ceux-ci sont décevants. En effet, le réseau social n’a ajouté que 4,5 millions de nouveaux utilisateurs actifs par jour en trois mois. Et pendant ce temps, les pertes s’accumulent toujours.

Pour remonter la pente, le PDG de Snap annonce donc une série de mesures, dont un redesign de l’interface pour les versions iOS et Android ainsi que le développement d’une toute nouvelle application pour Android.

En effet, jusqu’à présent, Snap semblait accorder plus d’attention à la version iOS qu’à la version Android. Mais aujourd’hui, Snap va revoir son appli Android à la base, le but étant d’attirer plus de nouveaux utilisateurs sur la plateforme de Google grâce à une appli plus performante.

Sur l’application Android existante, Snapchat aurait d’ailleurs déjà grandement amélioré les performances et réduit le nombre de plantages, ce qui a permis d’acquérir plus de nouveaux utilisateurs cet OS. Mais la tâche ne sera pas facile pour les ingénieurs de Snap, étant donné que l’application est utilisée sur plus de 60 000 modèles différents.

Snapchat cible une toute nouvelle population d’internautes

Face à une croissance qui stagne, Snap ne semble avoir d’autre choix que de se tourner vers de nouvelles cibles. Alors que l’appli était surtout utilisée par les adolescents et les jeunes adultes, la société décide de la rendre moins difficile à comprendre et à utiliser, ce qui pourrait attirer des utilisateurs plus âgés.

Quant à la nouvelle application Android, celle-ci devrait permettre à Snapchat de gagner du terrain dans les pays où l’OS de Google domine le marché par rapport à iOS.