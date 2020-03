Au fait, quel est le jeu vidéo le plus vendu en France en 2019…?

Et le César du jeu le plus vendu en 2019 est attribué à…

En 2019, contrairement à ce que l’on aurait pu croire, le marché du jeu vidéo a connu une légère baisse, la première depuis 6 ans. Pas de quoi empêcher le jeu vidéo de générer pas moins de 4,8 milliards d’euros en France l’an dernier, avec une légère baisse des écosystèmes consoles et PC (de -9 et -12%), mais une nette hausse du marché mobile (+28%).

A noter que ce même écosystème mobile dépasse pour la première fois le milliard d’euros et a généré pas moins de 1,2 milliards d’euros de revenus. Le SELL explique que la part de jeux au format numérique sur console représente 19% du chiffre, contre 14% pour le software physique. Côté consoles, ce sont évidemment les consoles de salon qui tirent leur épingle du jeu (vidéo) avec 1 931 288 machines écoulées, dont 8% de consoles de type « retrogaming » (comme la SEGA Mega Drive Mini par exemple).

Côté jeux, le SELL revient également sur les meilleures ventes de l’année 2019, et si Nintendo réalise une performance impressionnante avec pas moins de 8 jeux dans le top 10, c’est Electronic Arts qui occupe la première place, avec son FIFA 20. Le jeu de football est ainsi premier en valeur (63 951 081 euros), et en volume (1 192 517 exemplaires vendus). Il devance (très nettement) Call of Duty Modern Warfare et Mario Kart 8 Deluxe.

Sur le segment PC, FIFA 20 n’est pas au sommet du classement, puisque ce dernier est dominé par… Les Sims 4 ! La deuxième position est occupée par un certain Farming Simulator 19, qui devance le jeu de football virtuel signé Electronic Arts. En France, selon le SELL, pas moins de 37,15 millions de personnes jouent aux jeux vidéo « au moins occasionnellement« .

Pour Julie Chalmette, Présidente du SELL : « Le marché du jeu vidéo se distingue des autres industries culturelles par les différentes étapes qui structurent chaque grand cycle du secteur. Cette année s’annonce passionnante, les pratiques continuent d’évoluer, des innovations hardware s’annoncent et les créateurs ne cessent d’enrichir les propositions faites aux joueurs. »

Nous vous invitons évidemment à découvrir l’intégralité du très intéressant bilan dressé par le SELL, en source de cet article.