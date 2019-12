Au fait, qui sont les personnalités les plus suivies en France sur Instagram ?

Instagram (aussi) dresse son bilan de l’année 2019

L’année 2019 arrive à son terme, et si vous avez déjà pu effectuer votre récap’ de l’année en musique grâce à Spotify Wrapped, il est grand temps de se pencher sur une autre plateforme incontournable : Instagram. La plateforme, propriété de Facebook, revendique plus d’un milliard d’utilisateurs à travers le monde.

A tel point que « la plateforme représente un véritable reflet des centres d’intérêts de la jeune génération qui se connecte chaque jour à leurs amis et à leurs passions« . Il est donc intéressant de connaitre celles et ceux qui passionnent la jeune génération française.

Télé radio bière foot ?

Ainsi, c’est l’international brésilien Neymar Jr. qui est la personnalité la plus suivie en France, et le joueur compte un total de 128 millions d’abonnés. Il est talonné par un autre joueurs du PSG, Kylian Mbappé, qui compte 35 millions d’abonnés. Au troisième rang, un autre joueur de football, un certain Antoine Griezmann, avec 28 millions d’abonnés.

Mais ce n’est pas fini, puisque les 4ème, 5ème, 6ème et 7ème places sont également à mettre au profit de footballeurs, à savoir Eden Hazard, Thiago Silva, Raphael Varane et Angel Di Maria. Au 8ème rang, on retrouve la jeune influenceuse de 18 ans Lea Elui, avec un peu plus de 10 millions d’abonnés. Elle est suivie par David Michigan, avec ses 9,3 millions de followers.

Notre David Guetta national est évidemment dans le classement, à la 11ème place, grâce à ses 8,5 millions d’abonnés, entre deux footballeurs, à savoir Mario Balotelli et Didier Drogba. Rappelons au passage que la plateforme Instagram connait également un étonnant boom en matière d’influenceurs virtuels. Ainsi, certains influenceurs fictifs, disposent non seulement d’un compte certifié, mais aussi de millions de followers. Et là, on se demande où va le monde ma p’tite dame, où va le monde ?