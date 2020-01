Au Paris Fintech Forum, Société Générale se positionne en partenaire des startups de la fintech

La cinquième édition du Paris Fintech Forum est désormais terminée – c’est l’occasion pour nous de faire un premier bilan de cet événement de référence en matière de finance digitale.

Preuve de son succès, le Paris Fintech Forum a rassemblé cette année pas moins de 250 CEO, 160 fintech et 2 600 participants. Le Palais Brongniart a réuni l’écosystème financier complet pour échanger lors de conférences et de tables rondes autour des dernières innovations dans la finance.

Parmi les partenaires historiques de l’événement, le groupe Société Générale a fait forte impression sur le salon. Le groupe a encore une fois démontré qu’il était très investi auprès des startups et autres fintech – un constat que nous avions déjà fait lors de la TechWeek en novembre dernier.

Depuis 2015 – année où il est devenu le premier établissement bancaire français à racheter une fintech (Fiducéo), Société Générale mise sur l’Open Banking pour asseoir sa position. Pour ce faire, le groupe a noué de nombreux partenariats stratégiques avec des startups sous forme de « contrats commerciaux, de prises de participations voire de rachats – comme celui de Treezor en 2018 » nous expliquait son directeur général, Frédéric Oudéa.

La présence du groupe Société Générale au Paris Fintech Forum s’inscrit pleinement dans le cadre de son plan stratégique annoncé en 2019, dont le slogan n’est autre que « Transform to grow ».

Dans cette optique, le groupe a déployé une stratégie d’investissement pour tisser et renforcer ses liens avec divers projets qui apportent de la valeur pour les clients ou dans la transformation de ses métiers – et qui sont réalisés « en interne ou en externe ».

De son côté, Diony Lebot, la Directrice Générale déléguée du groupe en charge des fonctions de contrôle évoque un monde « décloisonné entre fintech, grands groupes et acteurs traditionnels – un rapprochement qui est flagrant » lors du Paris Fintech Forum.

Désormais partie intégrante de la galaxie Société Générale (depuis son rachat en 2018), la fintech Treezor a fait le déplacement au Paris Fintech Forum pour présenter sa plateforme B2B de « Bank-as-a-Service ». La société fournit une infrastructure technique plus ou moins complète à d’autres entreprises financières qui souhaitent déléguer une partie de leur besoins.

Cédric Cassini, le directeur marketing de la société évoque ainsi « diverses briques telles que l’émission de cartes bancaires, d’IBAN, de parcours de paiement, de gestion des devises ou de la fraude ». L’API Treezor a l’avantage de permettre aux fintech de s’appuyer sur cette base solide et fiable pour se concentrer sur le reste de leur activité (création d’applications, gestion des clients). Elle compte parmi ses clients quelques belles pépites à l’instar de Qonto, Shine, Lunchr ou Lydia.

Treezor nous a confié qu’elle avait pour ambition de continuer à se développer en Europe dans l’année à venir – un territoire sur lequel elle s’investit déjà depuis plus d’un an. En parallèle, elle souhaite se tourner vers de nouveaux services – comme le crédit. La fintech se félicite par ailleurs d’avoir réussi à tripler son chiffre d’affaires en 2019, passant ainsi à 19 millions sur l’exercice écoulé.

Outre Treezor, le Paris Fintech Forum a été l’occasion de rencontrer Moonshot, spécialiste de l’assurance contextuelle et startup incubée au sein de Société Générale en 2017. La jeune pousse est ce qu’on appelle une « assurtech » – une société qui fournit des services autour des assurances digitales.

Comme Treezor, la startup ne s’adresse donc pas directement au grand public mais à des partenaires qui pourront intégrer la solution à leurs services. Le portefeuille de clients de Moonshot est tout aussi prestigieux puisqu’il recense le portail Leboncoin ainsi que les marchands Cdiscount et Rakuten.

Moonshot se félicite de la relation avec Société Générale qui lui permet d’aller beaucoup plus loin à tous les niveaux. Évidemment, le soutien financier apporté par le groupe est capital, mais le travail de sensibilisation à la conformité opéré par la banque et la mise à disposition d’experts métiers sont deux autres points clés qui permettent au projet de se développer au mieux.

As eretailers, neobanks or fintechs you want to bring innovative insurance solutions to your clients. If you want to accelerate check the api offer of our #Insurtech @MoonshotOff. Let’s meet them at @ParisFinForum #PFF20 #TheFutureIsYou pic.twitter.com/bww2B0jpQL

— Societe Generale group #TheFutureIsYou (@SocieteGenerale) January 29, 2020