Au Royaume-Uni, 42 000 followers sur Instagram suffiraient pour gagner le salaire moyen

Combien gagne un influenceur ? Cette question revient assez souvent et si les revenus des créateurs de contenu sur les réseaux sociaux peuvent énormément varier en fonction de nombreux paramètres (comme le nombre de followers ou la thématique), de nombreuses études ont déjà essayé d’apporter quelques réponses.

Et il y a quelques semaines, c’est la plateforme de marketing d’influenceurs Inzpire qui fournit une nouvelle donnée à prendre en compte.

Alors qu’Instagram fêtera bientôt ses 10 ans, la plateforme partage quelques informations sur les influenceurs afin de “mettre la lumière” sur cette profession souvent mal comprise.

Une nouvelle information sur les revenus des influenceurs

D’après le rapport publié par la plateforme, au Royaume-Uni, 42 576 followers sur Instagram suffiraient pour gagner le salaire moyen dans le pays. Celui-ci est actuellement de 35 423 £, soit l’équivalent de 42 383 €.

Pour obtenir cette information, Inzpire a utilisé les données provenant de sa plateforme qui est utilisée par plus de 10 000 créateurs ou influenceurs et plus de 3 000 entreprises.

En plus de cette indication sur les revenus, Inzpire indique aussi que l’âge moyen des influenceurs serait de 28 ans et la majorité de ceux-ci sont de sexe féminin (77 %).

Le rapport indique aussi qu’un quart de ces influenceurs considèrent que leurs parents ne comprennent pas ce qu’ils font pour gagner leurs vies.

“Beaucoup parlent de notre industrie comme de la sorcellerie. Pour ceux qui n’ont pas grandi avec des plateformes comme Instagram, il peut être difficile de quantifier. Beaucoup de gens ne comprennent pas le potentiel marketing disponible. Pour cette raison, nous voulions mettre en lumière notre industrie. C’est un secteur qui est constamment discuté, souvent débattu ou mal compris, mais qui ne peut plus être ignoré”, commente Marie Mostad, cofondatrice et COO de la plateforme Inzpire.