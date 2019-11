Voici comment les coûts des publications d’influenceurs ont explosé entre 2014 et 2019

Ces dernières années, les marques ont eu de plus en plus recours au marketing d’influenceurs pour promouvoir leurs produits et leurs services. Et en même temps, les coûts des publications sponsorisées ont augmenté.

IZEA, une agence qui met en relation les entreprises et les influenceurs, a analysé ces coûts durant 13 ans afin de donner une idée plus claire de cette évolution.

Des hausses spectaculaires

D’après les données d’IZEA, relayées par Business Insider, le coût moyen d’une photo sponsorisée sur Instagram est par exemple passé de 134,04 dollars en 2014 à 1 642 dollars en 2019.

L’agence a également analysé l’évolution du coût moyen d’une publication de blog sponsorisée entre 2006 et 2019. En 13 ans, celui-ci est passé de 7,39 dollars à 1442,27 dollars.

Sinon, comme vous pouvez le voir sur le graphique ci-dessous, YouTube est le support qui permet de générer le plus d’argent. En 2019, le coût moyen pour une publication est de 6 700 dollars, contre 420 dollars en 2014.

« Les spécialistes du marketing continuent d’accorder plus de valeur au contenu et à la distribution fournis par les influenceurs », explique Ted Murphy, CEO d’IZEA. « Nous pensons que le contenu produit par les influenceurs rivalise et remplace souvent les créations traditionnellement produites par les agences. Malgré les augmentations de prix spectaculaires jusqu’à présent, les influenceurs sont généralement en mesure de produire du contenu de façon beaucoup plus rentable que les agences et offrent l’avantage supplémentaire de la distribution à leurs abonnés. Le tarif horaire pour concevoir une prise de vue, embaucher un modèle, embaucher un photographe, trouver un lieu et retoucher une image est encore beaucoup plus cher dans le monde des agences traditionnelles. »

Ted Murphy pense qu’en 2020, le coût moyen d’une publication sponsorisée continuera d’augmenter.