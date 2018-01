Audi propose une ligne de code à intégrer sur votre site web pour sauver des automobilistes

Alors que les sanctions à l’encontre des automobilistes pris sur le vif au volant et smartphone à la main viennent de sévèrement se durcir, Audi semble avoir trouvé une solution plus pédagogique pour dissuader les conducteurs de commettre cette faute de conduite. Actif dans ses recherches en matière de technologies de sécurité actives et prédictives, le constructeur allemande, qui est parmi les plus avancés du marché, déploie une solution parallèle et inédite pour répondre à la problématique d’inattention des automobilistes. Elle se présente sous la forme de l’initiative Safety Code, qui propose un morceau de code html (plus précisément du JavaScript) à insérer dans votre site web ou blog pour faire réagir le conducteur.