Audi e-tron : une nouvelle version moins chère, et avec une meilleure autonomie

Disponible depuis quelques mois maintenant, l’Audi e-tron est le premier SUV 100% électrique mis au point par le constructeur allemand. Un SUV zéro émission donc, mais réservé à une certaine clientèle seulement, avec un prix de départ fixé à 74 800 dollars. Un nouveau modèle sera prochainement lancé, avec un prix en baisse et une autonomie en hausse.

Audi e-tron 2021 : un prix en baisse, une autonomie en hausse

Ainsi, cette nouvelle version de l’Audi e-tron sera affichée au prix de 65 900 dollars « seulement », soit une baisse de 8 900 dollars par rapport au tarif actuel. Evidemment, pour aboutir à cette baisse de prix, Audi a du sacrifier certains éléments, et cette nouvelle version de base de l’Audi e-tron sera proposée sans les feux Matrix LED et sans le système audio Bang & Olufsen.

Une version moins chère donc, moins équipée aussi, mais qui proposera en contrepartie une autonomie en légère hausse. En effet, grâce à diverses optimisations au niveau de la batterie, et notamment une augmentation de la partie utilisable de l’ordre de 3,0 kWh (soit 86,5 kWh sur 90 kWh au total), la nouvelle version de l’Audi e-tron est capable de parcourir 360 km sur une seule et même charge. C’est environ 30 km de plus que la version actuelle.

Pas de changement côté puissance, puisque l’on retrouve ici une motorisation électrique de 355 ch, avec la possibilité de grimper à 402 ch en mode « Boost ». Un nouveau modèle « entrée de gamme » donc, avec lequel Audi souhaite pouvoir concurrencer de manière plus efficace l’autre SUV électrique phare, à savoir le Model X de Tesla. Récemment, Audi confirmait avoir livré, durant le premier semestre 2020, un total de 17 641 modèles e-tron à des clients du monde entier.

Rappelons qu’en 2021, Audi lancera également son Q4 Sportback e-tron, un nouveau SUV électrique qui se veut plus « élégant et dynamique » que l’Audi Q4 Concept officialisé à l’occasion du Salon de Genève 2019.