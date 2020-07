Audi Q4 Sportback e-tron concept : le SUV coupé électrique, attendu en 2021

Audi officialise un nouveau concept-car, avec la version coupé de son véhicule électrique Q4 e-tron. Un modèle « Sportback », qui se veut plus « élégant et dynamique » que l’Audi Q4 Concept officialisé à l’occasion du Salon de Genève 2019. Un concept qui offre un aperçu du septième véhicule électrique produit en série, que le constructeur lancera en 2021.

L’Audi Q4 etron aussi en version Sportback

Malgré des dimensions identiques, cette version Sportback de l’Audi Q4 etron parait plus allongée, avec notamment une ligne de toit qui rejoint les montants de custode, fortement inclinés, et qui se termine par un spoiler horizontal au niveau du bord inférieur de la fenêtre.

Côté motorisations, on retrouve ici deux moteurs électriques pour une puissance totale de 225 kW (306 ch), soit une puissance identique à celle de l’Audi Q4 etron. Dans le détail, le moteur électrique à l’extrémité arrière délivre 150 kW (204 ch) et mobilise 310 Nm de couple, tandis que le moteur avant fournit jusqu’à 75 kW (102 ch) et 150 Nm aux roues avant.

306 ch de puissance électrique

Comme sur la plupart des modèles Audi, la puissance motrice est acheminée par la transmission intégrale maison Quattro. « Grâce à leur excellente motricité, les deux versions du Q4 réalisent le 0-100 km/h en seulement 6,3 secondes, et la vitesse maximale est restreinte à 180 km/h » explique le constructeur.

A bord, une grande batterie, d’une capacité de 82 kWh, occupe presque tout l’espace du soubassement, entre les essieux. L’autonomie annoncée par Audi est de 450 kilomètres, et les versions dotées d’une transmission arrière offriront une autonomie légèrement supérieure, avec de plus de 500 kilomètres sur une seule et unique charge.

Pour le conducteur, on retrouve évidemment le Virtual Cockpit si cher à Audi, avec un affichage tête haute, sans oublier un écran tactile de 12,3″ au-dessus de la console centrale, orienté vers le conducteur. Cette nouvelle Audi Q4 Sportback etron est attendue dans le courant de l’année 2021. A voir maintenant à quel prix sera lancée cette nouvelle gamme Q4 etron…