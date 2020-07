Aux USA, cette carte interactive affiche toutes les technologies de surveillance utilisées par la police

L’Electronic Frontier Foundation a levé le voile sur l’Atlas de la surveillance, une base de données qui recense toutes les techniques de surveillance différentes utilisées aux États-Unis. Tout le monde peut consulter cette carte interactive librement afin de se renseigner sur les outils présents dans sa zone géographique.

Réalisée avec des étudiants chercheurs, cette carte interactive fait suite à la découverte de plus de 5 300 cas où les technologies de surveillances sont déployées sur le territoire. Elle cartographie ainsi l’utilisation de la reconnaissance faciale, les drones, les lecteurs de plaques d’immatriculation automatisés, la mise en place d’une police prédictive ou encore les caméras portées sur le corps par les forces de l’ordre. Au total, 12 types d’outils sont listés par la fondation.

La carte permet de cliquer sur un type de technologie afin de voir où elle est utilisée aux USA. On peut par exemple voir que la reconnaissance faciale est particulièrement exploitée dans l’État de Floride ainsi qu’à Washington, tandis que les drones sont répartis de manière plus éparpillée dans le pays.

50 millions de caméras de sécurité aux USA

L’Electronic Frontier Foundation a déclaré que, malgré sa découverte de plus de 5 000 cas, cette carte n’était que la pointe d’un iceberg qui cachait l’utilisation de nombreuses technologies pas encore découverte. Elle devrait continuer à être mise à jour dans les mois à venir. L’organisation souligne aussi la nécessité de plus de transparence auprès des organismes de justice et des citoyens.

Selon Precise Security, les USA disposeraient de 50 millions de caméras de sécurité sur le territoire, soit une caméra pour six habitants, ce qui représente plus de caméras par habitant qu’en Chine, un pays souvent visé pour non-respect du droit à la vie privée. La base de données du FBI contiendrait plus de 641 millions d’images.

Alors que les autorités américaines se tournent largement vers des technologies de surveillance —comme la reconnaissance faciale— depuis des années, certaines entreprises tech ont revu leurs projets il y a peu. Suite à la mort de George Floyd et aux manifestations qui ont suivi, IBM et Amazon ont suspendu la vente de leurs outils aux autorités américaines. Les deux sociétés invitent à un débat national sur le sujet afin d’évoquer, entre autres, les problématiques de biais discriminatoires.