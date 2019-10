Aux USA, des sénateurs veulent que Netflix et Spotify diffusent les alertes d’urgence

En janvier 2018, une fausse alerte au missile a semé la panique à Hawaï. Mais cela a également mis en avant les failles du système d’alerte en place aux États-Unis, en cas de danger imminent.

Pour améliorer ce système, les sénateurs Brian Schatz (démocrate, Hawaï) et John Thune (républicain, Dakota du Sud) ont réintroduit un projet de loi bipartisan baptisé Reliable Emergency Alert Distribution Improvement (READI) Act.

« Lorsqu’une alerte au missile s’est déclenchée à Hawaï l’an dernier, certaines personnes n’ont jamais reçu le message sur leur téléphone, tandis que d’autres l’avaient manqué sur leur télévision et leur radio. Même s’il s’agissait d’une fausse alerte, l’alerte au missile a révélé de véritables failles dans la façon dont les gens reçoivent des alertes d’urgence », a déclaré le sénateur Schatz.

Le républicain ajoute : « Notre projet de loi corrige un certain nombre de problèmes importants liés au système responsable de la diffusion des alertes d’urgence. En cas d’urgence réelle, ces alertes peuvent sauver des vies et nous devons donc faire tout ce qui est en notre pouvoir pour y arriver ».

Des alertes sur Netflix ou Spotify

Par exemple, ce projet de loi obligerait les radios à diffuser les messages d’urgence plus fréquemment. Sur les smartphones, il ne serait plus possible de refuser de recevoir celles-ci. Et d’après un billet de blog du sénateur Schatz, le projet de loi READI permet aussi d’étudier « la possibilité d’établir un système permettant d’offrir des alertes d’urgence aux services de diffusion en streaming audio et vidéo en ligne, tels que Netflix et Spotify ».

Actuellement, si vous êtes sur les réseaux sociaux comme Facebook ou Twitter, il est quasiment impossible de manquer ce genre d’information. Facebook propose même une fonctionnalité dédiée à ce type d’événement. Mais il est vrai que si vous êtes sur les services comme Netflix ou Spotify, il est possible que vous ne receviez jamais d’alerte.