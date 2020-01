Avast prit en flagrant délit de revente des données utilisateurs

Ces derniers temps, avoir entièrement confiance en un service sur le web est de plus en plus compliqué, que ce soit un média, un site marchand, ou encore un réseau social, toutes ces plateformes demandent d’avoir accès à nos données sans nous informer clairement pourquoi elles seront finalement utilisées. Si des initiatives comme le RGPD visent à encadrer davantage cette gestion des données, nous sommes encore loin d’un résultat concret.

Il reste un logiciel dans lequel nous pouvons encore avoir confiance, notre antivirus. Enfin, c’est désormais du passé. Motherboard, la partie tech du média Vice, vient de dévoiler le rapport d’une enquête en profondeur autour de la gestion des données utilisateurs chez les antivirus. Les investigateurs se sont principalement focalisés sur Avast, l’un des plus populaires au monde, et ce que l’on apprend fait froid dans le dos. Selon les informations récoltées, Avast vendrait pour plusieurs millions de dollars ses données utilisateurs.

Où sont passées les données ?

Motherboard précise qu’il ne s’agit pas d’Avast directement, mais bien d’une de ses filiales : Jumpshot, spécialiste de la business intelligence. Cette entreprise, aurait récupérée les données fournies par Avast, avant de les revendre à plusieurs grands noms de la tech et autres secteurs, à l’image de Google, Yelp, Microsoft, McKinsey, Pepsi, Sephora, Home Depot, Condé Nast, ou Intuit. Vice révèle que ces entreprises ont dépensé de grandes sommes d’argent pour connaître précisément le comportement des utilisateurs Avast. Les informations fournies permettent de savoir à quoi correspondent le moindre clic, la moindre recherche sur Google, les lieux visités sur Google Maps, ou encore les contenus visionnés sur YouTube, de tous les utilisateurs Avast.

Malgré son apparence et un discours qui inspire confiance, ce n’est pas la première fois qu’Avast est interpellé pour des soucis liés au respect de la vie privée. Quelques semaines auparavant, Google et Mozilla ont pris la décision de retirer les extensions de l’antivirus, en estimant que celles-ci collectaient bien plus de données qu’il n’en fallait pour fonctionner correctement.