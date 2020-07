Avatar 2 : comment James Cameron veut encore révolutionner la technologie

En 2009, le film Avatar débarquait dans les salles obscures, révolutionnant la façon dont on pouvait percevoir le cinéma. Premier film grand public à vraiment exploiter les possibilités de la 3D, il portait l’empreinte de James Cameron. 15 ans plus tôt, il rêvait déjà de ce film, mais la technologie n’existait tout simplement pas encore. Maintenant que plus d’une décennie est passée par là, les innovations vues dans Avatar, sont presque devenues courantes. Mais, cela ne veut pas pour autant dire que les quatre prochains films, qui doivent sortir avant 2030 ne seront pas plein de surprises sur la belle Pandora.

Avatar 2 pourrait (encore) révolutionner l’image

C’est Geoff Burdick, vice-président du service technologique de Lightstorm Entertainment, l’entreprise de James Cameron, qui s’est confié sur les nouvelles technologies qui vont être utilisées à l’occasion du film.

Il explique donc que « la technologie a fait des bonds en avant depuis le dernier Avatar, à tous points de vue ». Très concrètement, le tournage du film se fait « avec une résolution plus importante que pour le premier film, avec une fréquence de trame plus élevée et toujours en 3D ».

Notre installation est indiscutablement révolutionnaire du point de vue de ce dont nous sommes capables de faire en haute définition et en stéréo… Tout ça pour rendre service à la vision du réalisateur.

Parmi les scènes qui devraient notamment plaire au grand public, on trouve les séquences sous-marines. Le monde aquatique de Pandora fera en effet partie de ceux qui seront très largement explorés. Or, cela pose de nouveaux défis d’un point de vue sous-marine.

Le problème avec l’eau, ce n’est pas tant la partie sous-marine que l’interface entre l’eau et l’air, qui forme un miroir mouvant. Celui-ci reflète tous les points et les capteurs, il crée tout un ensemble de faux marqueurs. C’est un peu comme un avion de combat qui jetterait des ballots de paille pour semer le radar d’un missile. On a dû trouver un moyen de contourner ce problème.

Pour réussir à filmer de la façon la plus réaliste possible, les spécialistes des effets spéciaux auraient notamment recouvert l’eau de petites boules en plastique blanc, capables d’atténuer le reflet des capteurs. Le film est attendue pour décembre 2021. Et l’objectif ? Faire mieux qu’Avengers Endgme.