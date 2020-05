Avatar 2 : les annonces très ambitieuses de la production

On attend avec beaucoup d’impatience et de curiosité l’épisode 2 du film Avatar, plus de 10 ans après le premier épisode de James Cameron. Si la production a été décalée en raison de l’épidémie de coronavirus, les choses devraient pouvoir reprendre, notamment grâce au fait qu’une grande partie se déroule en Nouvelle-Zélande, un pays en grande partie épargné par l’épidémie.

Avatar 2, l’ambition comme carte de visite

Au vu du passif de James Cameron et du succès du premier épisode, la franchise semble bien entendu promise à un brillant avenir. Mais, l’équipe affiche aussi une ambition débordante. Il y a quelques mois, on apprenait que l’objectif était de faire mieux que Avengers : Endgame. Une allusion qui soulignait surtout l’objectif de récupérer le titre de plus gros succès de l’histoire du cinéma.

Mais, le producteur Jon Landau en a rajouté une couche. Dans une interview au site néo-zélandais RNZ, il a dressé un parallèle avec ce qui est sans doute la plus grande saga d’héroïc-fantasy : le Seigneur des Anneaux (Game of Thrones finissant à une très honnête seconde place). Or, pour Jon Landau, il y a là motif à comparaison. Si la saga de Peter Jackson avait aussi été filmée en Nouvelle-Zélande, il voit surtout un parallèle dans les possibilités qu’offrent les deux univers.

Je pense qu’avec Avatar, nous avons l’opportunité de permettre aux gens de s’échapper vers un monde incroyable, avec des personnages incroyables dont on suit le parcours, un peu comme Peter Jackson a pu le faire avec le Seigneur des Anneaux. C’est exactement ce qu’on compte accomplir.

Autant dire qu’Avatar 2 promet une incroyable expérience visuelle et sans aucun doute narrative. Mais après autant de promesses, les fans pourraient bien se montrer très difficiles. La sortie est officiellement prévue pour le 15 décembre 2021 dans les salles obscures. Les prochains mois s’annoncent déjà très longs.