Avec Advance, Firefox fait des recommandations basées sur la page que vous visitez et sur votre historique

La nouvelle expérience de Firefox recommande des articles en utilisant de l’IA et l’historique de navigation de l’internaute.

« L’Internet d’aujourd’hui est souvent comme être dans un bus de visite guidée dans une ville inconnue. Vous finissez par descendre aux mêmes endroits que tout le monde. Bien que ce soit pratique et ne nécessite pas beaucoup de planification, vous voulez parfois sortir un peu des sentiers battus », explique Mozilla dans un billet. Pour remédier à cette situation, la fondation vient de lancer un nouveau projet baptisé Advance via son programme Test Pilot.

Nous avons tous nos petites routines sur le web. Et alors que celui-ci offre une quantité impossible à mesurer d’informations à découvrir, on se contente souvent des quelques sites que nous visitons quotidiennement. Pour Mozilla, il est temps d’inciter les internautes à découvrir plus de contenus, via Advance.

Il s’agit d’une extension web qui analyse le contenu de la page web que vous visitez afin de proposer des recommandations basées sur ce que vous pourriez lire après, sur une nouvelle barre latérale.

D’autre part, Advance propose également une section « Pour vous » qui montre des recommandations de contenus basées sur votre historique de navigation.

Perdre son temps sur internet

Dans l’exemple ci-dessous, l’internaute visite une liste des 100 meilleurs restaurants en 2018. Sur la barre latérale à gauche, l’extension Advance propose des suggestions d’articles pertinents par rapport cette lecture. Et s’il y a une recommandation qui ne vous plait pas, vous pouvez donner un feedback qui permettra au système de mieux personnaliser cette expérience.

Advance est propulsé par Laserlike, une startup spécialisée dans l’IA et la découverte de contenu. Et comme l’historique de navigation comporte des données personnelles sensibles, Mozilla insiste pour que les utilisateurs comprennent bien que « Laserlike recevra leur historique de navigation Web ». Cependant, la fondation ajoute qu’elle a inclut « des contrôles pour que les participants puissent mettre en pause l’expérience, voir l’historique de navigateur de Laserlike à leur sujet ou demander la suppression de ces informations ».