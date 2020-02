Avec CarKey, vous déverrouillerez bientôt votre voiture avec votre iPhone ou votre Apple Watch

Une clé virtuelle CarKey chez Apple

Oublier « la bonne vieille clé de bagnole« , et ouvrir son véhicule avec son smartphone ou sa smartwatch, voilà une fonction visiblement très en vogue chez certains constructeurs automobiles (à l’image de Hyundai pour ne citer que lui), mais qui va également arriver directement sur iOS à en croire la bêta d’iOS 13.4. En effet, une fonction baptisée Apple CarKey, se basera sur la technologie NFC pour permettre à l’utilisateur d’ouvrir (et fermer) un véhicule.

Ainsi, via CarKey, il serait possible d’utiliser un iPhone ou même une Apple Watch, pour déverrouiller une voiture (évidemment compatible avec le système). Bien sûr, on parle bien ici d’un système de clé virtuelle, qui rentre parfaitement dans le cadre du protocole Digital Key, dont Apple est partenaire.

Un système de partage de clé via Wallet ?

Contrairement à d’autres modèles de clé virtuelle, Apple CarKey fonctionnera via NFC, et non via Bluetooth. Cela imposera donc d’approcher le smartphone ou la montre à proximité d’un capteur prévu à cet effet. L’autre fonctionnalité offerte par CarKey réside dans la possibilité de donner un accès à certains utilisateurs.

Depuis Wallet, on pourrait ainsi gérer les différentes autorisations, et permettre à un ami ou un membre de la famille, de déverrouiller/démarrer un véhicule, grâce à son smartphone ou sa montre connectée. Bien sûr, on imagine que ce nouveau système CarKey profitera d’une intégration poussée avec l’écosystème Apple CarPlay, déjà installé dans de nombreux véhicules.

Bien sûr, si cet API CarKey est bien présente au sein de la bêta iOS 13.4, rien n’indique que le système sera opérationnel dès le lancement de la prochaine mise à jour d’iOS. On attend de voir également quels seront les constructeurs qui proposeront l’intégration de cette fonction CarKey, certains géants de l’automobile étant particulièrement proche d’Apple, quand d’autres ont fait le choix d’Android Auto.