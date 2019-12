Avec ce logiciel, découvrez comment les animaux perçoivent le quotidien

Trêve d’ethnocentrisme. Par rapport à nous, les animaux sont loin de partager la même vision du monde qui nous entoure. Après quatre ans de recherches, des doctorants des universités de Queensland (Australie) et d’Exeter (Angleterre), ont publié une étude se penchant sur les différences d’acuité visuelle et de perception des couleurs chez les animaux, afin d’en étudier différents comportements.

Pour concrétiser leurs recherches, les chercheurs ont mis au point un logiciel de traitement d’image, permettant de jongler entre les différents types de vision parmi les espèces. Il est désormais accessible à tous, et son téléchargement permet d’en savoir plus, et de façon ludique, sur la diversité des perceptions.

Un monde différent selon les regards

De l’image la plus nette à celle avec des formes abstraites, le logiciel lancé par l’étude « Quantitative Colour Pattern Analysis » révèle les différences de perception des couleurs, de la lumière et des formes en général, entre les espèces.

Qui savez à quel point les moineaux domestiques ont un sérieux problème d’acuité ? Contrairement à un rapace tel qu’une chouette, les détails perçus par ces petits volatils ressemblent plus à de l’art abstrait du XXe siècle.

« La plupart des animaux possèdent des systèmes visuels complètement différents de celui des humains (…) pour beaucoup d’espèces, il est difficile de concevoir à quel point leurs visions des couleurs peuvent être complexes et impacter leurs comportements », informait Cedric van den Berg, doctorant à l’université de Queensland et auteur principal de l’étude.

Un logiciel pour mieux comprendre la faune

Ludique soit-elle pour nous, l’expérience du logiciel développé dans le cadre de cette étude possède des fins bien sérieuses. Scientifiquement, l’ensemble des données de vision recueillies et agrégées dans ce logiciel permettra d’offrir « aux chercheurs la possibilité de mieux comprendre le fonctionnement de la vision d’autres espèces », déclarait Karen Cheney, participant également à l’étude.

Connaître la perception des choses depuis les yeux des espèces d’animaux, cela permettra également de comprendre leurs regards au niveau des couleurs, leurs comportements sexuels voire leurs camouflages. En restera que pour le grand public, ces informations pourront également servir à mieux choisir vos objets à l’intérieur de votre logement, pour votre animal domestique.