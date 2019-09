Avec Epitech Digital, l’école informatique vise les métiers du digital

« La France va rencontrer une pénurie de compétences numériques : il manquera 200 000 talents digitaux d’ici 2022 », déclarait une étude du Boston Consulting Group pour le MEDEF, datant de juin 2019. Un nombre qui a de quoi être représentatif pour illustrer la transition en cours dans le monde professionnel, donnant la part belle aux métiers du digital. Face à cette transition du numérique, la génération Z : un nouvel eldorado pour certains, où les métiers et les opportunités d’entreprendre sont toujours plus nombreuses.

En septembre 2020, une nouvelle formation sera lancée par Epitech, sobrement appelée « Epitech Digital ». Pour pouvoir former des étudiants dès le niveau post-bac aux nouvelles compétences liées aux métiers du numérique, l’école privée va lancer son propre cursus sur cinq ans. Un moyen de se former, pour des élèves qui seront encouragés autant au salariat qu’à la création d’activité.

Un cursus adapté à la transition numérique

Initialement, l’Epitech est une école formant aux métiers de l’informatique. Mais en vue de la digitalisation de nombreux postes, le nouveau cursus Epitech Digital pourra permettre d’ajouter de nouvelles compétences à des étudiants, sans les spécialiser uniquement dans l’informatique pur et dur. D’ailleurs, pour promouvoir le lancement d’Epitech Digital, l’école définit la formation post-bac comme une voie vers la création de profils maîtrisant à la fois la tech et le business.

Les débouchés annoncés par l’Epitech sont significatifs de cette volonté de formation pluri-disciplinaire. Avec Epitech Digital, il sera possible de se spécialiser vers les métiers « du Cloud à la gestion du big data en passant par l’intelligence artificielle », mais aussi du développement web (design, contenu de développement) et les activités de marketing et la communication (social media, community manager).

Un véritable portail donc, qui s’articulera sur cinq ans. Dès la troisième année, les étudiants pourront se tourner vers l’étranger afin de poursuivre leur cursus : Epitech propose plus de 90 partenaires internationaux, et qui permettront d’offrir une bonne panoplie de possibilités aux plus de 5.400 étudiants recensés en mars dernier.

Une formation sur les métiers du digital, avec la méthode Epitech

Sans profs ni cours, la méthode pédagogique d’Epitech est loin des écoles traditionnelles. Ses étudiants sont beaucoup plus autonomes dans leur apprentissage, et le cursus fonctionne par projets.

Dans une interview accordée à Challenges par Emmanuel Carli, le CEO d’Epitech, chaque étudiant terminerait sa scolarité « avec plus de 148 projets terminés » en moyenne. Une méthode qui marche, et l’école assure que 100 % de ses étudiants du cursus post-bac sont embauchés à la fin de leurs études.

A raison, la nouvelle formation d’Epitech Digital promet à ses futurs étudiants un rôle clé dans le monde professionnel de demain, où les métiers du digital « orchestrerons » la nouvelle économie. En proposant une alternative à son expertise dans l’informatique, Epitech souhaite devenir à terme une référence dans cette voie de formation. Celle-ci devrait d’ailleurs lui permette d’atteindre 9 000 étudiants dans ses différents cursus, objectif que l’école s’est donnée il y a quelques mois.

Epitech Digital sera lancé en septembre 2020

L’annonce de la création d’Epitech Digital se réalise un an avant la première rentrée de ses étudiants. En septembre 2020, les premières promotions de la formation prendront place au sein des cinq campus présents en France, à Paris, Lyon, Bordeaux, Toulouse et Nantes. Pour ce lancement, ce sera Celina Rocquet qui prendra la direction d’Epitech Digital.