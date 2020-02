Avec Gran Turismo, le créateur de la franchise vise les 240 images par secondes sur PS5

On vous l’indiquait dans notre Agenda du Jeu Vidéo de Février 2020, de nombreuses rumeurs autour d’un Gran Turismo se font de plus en plus nombreuses avec une annoncer qui pourrait être faite dans les prochaines semaines. Si lors de l’été 2019, Kazunori Yamauchi, le créateur de la mythique série Gran Turismo sur PlayStation avec Polyphony Digital évoquait déjà l’avenir de la licence, il semblerait que cette dernière soit vraiment très ambitieuse pour son retour sur PS5.

Gran Turismo 7 : On passe la barre des 240… FPS !

C’est au cours de la GT Sport World Tour 2020 de Sydney en Australie le week-end dernier, que Kazunori Yamauchi, le créateur de la mythique série Gran Turismo a évoqué un peu l’avenir de la saga. L’été dernier, ce même Yamauchi San déclarait que l’objectif du prochain opus était bien entendu la PS5 « avec de la VR, et un objectif de mêler du passé, du présent et du futur » de la saga.

Cette semaine, l’homme est allé plus loin en affichant ses immenses ambitions pour son jeu. Si côté résolution, Kazunori Yamauchi souhaite se contenter de la 4K, puisque pour lui la 8K est loin d’être indispensable à ce jour, côté technique et FPS (images par secondes) l’homme à de l’ambition, beaucoup d’ambitions.

Je pense qu’en termes de résolution, la 4K est suffisante. Je suis plus intéressé par le progrès du côté du framerate. Du côté des images par seconde, plus que de rester en 60FPS, j’aimerais élever tout ça à du 120FPS, voire du 240FPS. Je pense que c’est ce qui pourra réellement changer l’expérience à l’avenir.

Kazunori Yamauchi

Si nous savons déjà que la PS5 permettra de l’affichage 4K avec 60FPS constantes, voire du 120FPS, c’est bien la première fois que la barre des 240FPS est évoquée sur console. Cela peut donc signifier deux choses. Soit, la PS5 serait bien plus puissante que les rumeurs le laissent penser et que Gran Turismo 7 serait bien capable d’atteindre cette prouesse technique dans les prochains mois.

Soit les rumeurs autour d’une arrivée de Gran Turismo 7 pour le lancement de la PS5, où quelques mois après le lancement de cette dernière sont fausses et que le jeu n’est pas près d’arriver. Nous pouvons même imaginer que ce dernier pourrait voir le jour d’ici 3 ans et l’éventuelle PS5 Pro. Même si ce scénario semble difficilement possible.

Soit enfin, l’homme est très ambitieux et évoque simplement son souhait sur le long terme et pas spécialement pour son prochain opus de Gran Turismo. Quoi qu’il en soit, le seul moyen d’en avoir la certitude est de patienter et d’attendre sagement le reveal de la PS5 et le reveal du prochain opus de la saga Gran Turismo.