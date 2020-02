Quels sont les événements jeux vidéo du mois de février 2020 ? Sorties, conférences, salons, rumeurs…

Les principales sorties jeux vidéo, les événements, les conventions, les conférences et les rumeurs à surveiller – voici l’agenda du jeu vidéo et toutes les dates à surveiller pour ce mois de février 2020. À découvrir en vidéo ou par écrit dans un format express mais efficace !

Zombie Army 4 – Dead War (4 février)

Supports : PS4, Xbox One, PC

Première grosse sortie du mois, Zomby Army 4 : Dead War. Un spin-off de la célèbre franchise Sniper Elite qui est consacré à la guerre contre l’armée des zombies nazis. Prévu pour PC, PS4 et Xbox One, ce nouvel opus vous proposera comme les anciens opus une campagne en coopération pour mettre à mal la domination zombie et nazie. Et changer à jamais, le cours de l’histoire !

[DLC] Sam Story’s – Metro Exodus (11 février)

Supports : PS4, Xbox One, PC, Google Stadia

En février, c’est également la sortie du DLC Sam Story’s de Metro Exodus sur PS4, Xbox One, PC mais aussi Google Stadia. Second DLC du pass d’extension, ce dernier vous proposera de suivre l’histoire de Samuel Branskill, un ancien Marine américain membre de l’Aurora qui se trouvait à l’ambassade de Moscou lors de la catastrophe nucléaire.

Street Fighter 5 – Champion Edition (14 février)

Supports : PS4, PC

Comme la tradition le veut dans cette licence de combat, une version ultime arrive deux ans après la sortie du nouvel opus. Cette version ultime proposera tout le contenu exclusif à Capcom (donc cela ne comprend pas les DLC et autres partenariats avec d’autres marques/licences, etc…) depuis la création de Street Fighter en 1987. Soit 40 personnages, 34 décors et plus de 200 costumes ! Le rendez-vous est pris sur PS4 et PC.

Dreams (14 février)

Supports : PS4, PC

La principale sortie du mois c’est le nouveau jeu du studio Media Mollecule à qui nous devons la franchise LittleBigPlanet. Dreams vous proposera de donner vie à vos jeux de rêves pour les créer et vivre les jeux de rêves des autres joueurs ! Un jeu prévu sur PS4 et PC.

One Punch Man : A Hero Nobody Know (28 février)

Supports : PS4, Xbox One, PC

One Punch Man : A Hero Nobody Knows est un nouveau jeu de combat tiré de l’univers de One Punch Man avec au programme la possibilité pour les fans de contrôler leurs personnages favoris dans un énième jeu de combat sur PC, PS4 et Xbox One.

Rune Factory 4 Special (28 février)

Supports : Switch

Enfin, le 28 février ce sera également la sortie de Rune Factory 4 Spécial sur Switch. Il s’agit d’un portage de la version 3DS de 2014 de ce jeu de rôle et de gestion. Partez à l’aventure avec deux compagnons, capturé des créatures, les gérer et plus encore !

Overwatch League (8 février)

Le premier événement est le lancement de la saison 2020 de l’Overwatch League qui se déroulera cette année sur YouTube Gaming et non sur Twitch, suite au récent partenariat entre Activision-Blizzard et Google.

Poké-Expo (dès le 8 février)

Le 8 février, ce sera également le lancement de la Poké Expo par le Pixel Muséum en Alsace au nord de Strasbourg. Une exposition qui durera jusqu’au mois de mai et qui vous permettra de voyager dans l’histoire des jeux les plus cultes de la licence Pokémon.

Expérience PlayStation (jusqu’au 16 février)

Depuis mi-janvier et jusqu’au 16 février se déroule l’Expérience PlayStation au coeur de New York ! Un événement annuel où Sony propose de tester des démos de jeux PS4 dans son Sony Store désigné aux couleurs de PlayStation pour l’occasion.

Pax East Boston (27 février au 1 mars)

À la fin du mois, du 27 février au 1er mars, ce sera la Pax Est de Boston, le fameux rendez-vous geek qui propose du Cosplay, des tournois, des événements et des fois de belles annonces ! Ce sera donc, comme toujours, un événement à surveiller.

Finale Grand League Trackmania (28 fev et 1er mars)

Le dernier jour de février et le premier jour de mars, c’est le grande finale de Trackmania Grand League lors de la Lyon Esport. Il s’agira de la grande finale d’un tournois débuté le 5 janvier 2020. Une soirée 100% compétitive qui s’annonce prestigieuse.

Un événement Grand Turismo ?

Certaines rumeurs laissent sous-entendre qu’un événement sur la saga Gran Turismo se déroulerait en février. Pour rappel, l’été dernier, Kazunori Yamauchi, le créateur de la mythique série Gran Turismo sur PlayStation avec Polyphony Digital donnait quelques détails sur l’avenir de la franchise. On apprenait ainsi que le prochain opus de la série Gran Turismo est actuellement en cours de développement, pour la PS5, avec de la VR, et un objectif de mêler du « passé, présent et du futur » dans ce nouvel opus. Alors, cette annonce pourrait-elle se faire en février ? Affaire à suivre !

PlayStation Meeting et Reveal PS5 ?

Et justement, cette annonce sur Gran Turismo pourrait-elle se faire lors du reveal de la PS5 ? De nombreuses rumeurs font écho d’une conférence PlayStation pour dévoiler sa fameuse nouvelle console, justement à la fin de l’Experience PlayStation après le 16 février. Beaucoup de ces rumeurs sont fondées sur la stratégie de Sony en 2013 avec la PS4 où un PlayStation Meeting avait été organisé le 21 février 2013. Pour le moment rien d’officiel, même s’il semble très probable que Sony présente sa PS5 très prochainement puisque cette dernière est d’ores et déjà prévue pour sortir lors des fêtes de fin d’année 2020.

Un Nintendo Direct ?

Enfin, nous ne sommes pas à l’abri d’un Nintendo Direct en février. En effet, Big N a pour habitude d’organiser un gros Nintendo Direct en début d’année pour annoncer ses plans de l’année à venir. En janvier, nous avons eu le droit à un Pokémon Direct ainsi qu’un Smash Bros Direct. Il y a donc de grandes chances pour avoir un événement plus large sur la Switch ce mois-ci !

