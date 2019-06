Découvrez iPadOS, le nouveau système d’exploitation d’Apple, dédié à l’iPad

Un iPadOS inspiré… d’iOS

A l’occasion de son grand rendez-vous WWDC 2019, Apple a présenté un tout nouveau système d’exploitation : iPadOS. A l’instar de WatchOS, dédié à la montre Apple Watch, ce nouvel iPadOS est évidemment destiné à animer les iPad du géant californien. Concrètement, iPadOS repose sur les mêmes fondations qu’iOS, auquel il ajoute de nouvelles capacités et des fonctionnalités intuitives propres au grand écran et à la polyvalence de l’iPad.

« L’iPad transforme la façon dont les gens travaillent et expriment leur créativité. Avec iPadOS, nous allons plus loin dans cette direction en offrant de nouvelles possibilités qui tirent parti de son grand écran et de sa polyvalence« , déclare Craig Federighi, Senior Vice President of Software Engineering d’Apple. « iPadOS propose de remarquables fonctionnalités, notamment un nouvel écran d’accueil avec des widgets, un mode multitâche plus puissant et de nouveaux outils qui rendent l’utilisation de l’Apple Pencil encore plus naturelle. »

Un nouvel écran d’accueil

Avec iPadOS, la tablette d’Apple profite d’un écran d’accueil repensé, qui affiche davantage d’apps sur chaque page. Il est également possible d’accéder rapidement à des widgets, apposés directement sur l’écran d’accueil, pour profiter de certaines informations comme les prévisions météo, le calendrier, les titres de la presse…

Apple promet également une meilleure utilisation de son Pencil, avec la possibilité d’annoter et envoyer sur iPad des pages web entières, des documents et des e-mails en faisant glisser l’Apple Pencil depuis un coin de l’écran. Apple annonce également des algorithmes de prédiction sophistiqués et des optimisations, qui réduisent à 9 millisecondes le temps de latence du stylet.

Apple annonce que les utilisateurs de iPadOS pourront également exploiter simultanément plusieurs fichiers et documents depuis la même app grâce à une actualisation de Split View, ou visualiser plusieurs apps et passer rapidement de l’une à l’autre dans Slide Over. L’app Fichiers est toujours de la fête, et offre la prise en charge d’iCloud Drive pour permettre le partage de dossiers. iPadOS introduit également un stockage local, la compression et la décompression de fichiers ainsi que de nouveaux raccourcis clavier.

Le nouvel iPadOS apportera également le désormais indispensable Mode Sombre, mais aussi un nouveau clavier flottant, une app Photos plus intelligente, un Plan revisité, mais aussi une amélioration générale des performance avec un déverrouillage par Face ID plus rapide et un nouveau mode de packaging des apps pour iPad sur l’App Store qui réduit jusqu’à 50 % la taille des fichiers à télécharger et jusqu’à 60 % celle des mises à jour d’apps.

iPadOS, c’est pour quand, pour qui ?

La préversion d’iPadOS pour les développeurs est disponible dès à présent pour les membres de l’Apple Developer Program. iPadOS sera disponible cet automne sous forme de mise à jour logicielle gratuite pour l’iPad Air 2 (et modèles ultérieurs), tous les modèles d’iPad Pro, l’iPad 5e génération (et modèles ultérieurs) et l’iPad mini 4 (et modèles ultérieurs).