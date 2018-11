Avec la beta de « Linux on DeX », le Galaxy Note 9 et le Tab S4 peuvent faire tourner Ubuntu

Pourquoi acheter un ordinateur lorsqu’un smartphone peut faire l’affaire ? Depuis des années, de nombreuses entreprises ont exploré des moyens d’utiliser les mobiles comme des UC d’ordinateurs lorsque ceux-ci sont connectés à un écran, une souris et un clavier.

Par exemple, Microsoft a développé la fonctionnalité Continuum pour les smartphones Windows 10 mobile. Et Canonical a tenté de financer un smartphone capable de faire tourner Ubuntu via une campagne crowdfunding. Néanmoins, toutes ces initiatives se sont soldées par des échecs.

Mais Samsung, avec sa plateforme DeX, est en train de réussir ce pari. Pour rappel, le DeX permet de connecter les smartphones hauts de gamme Samsung à un écran, un clavier et une souris, pour utiliser les applications (Android) sur un environnement desktop similaire à celui de Windows (avec la possibilité de faire du multitâche).

En même temps, le constructeur a travaillé sur le projet « Linux on DeX », qui permet de faire tourner des distributions Linux sur ces smartphones.

Et il y a quelques jours, Samsung a annoncé le lancement de la beta de ce projet. En substance, quand vous connectez le smartphone Android à un écran et aux périphériques d’entrée nécessaires, vous pouvez lancer Linux sur l’appareil.

Pour le moment, les appareils compatibles avec la beta sont le Galaxy Note 9 et le Galaxy Tab S4. Et il est possible de s’inscrire pour cette beta depuis le 12 novembre.

Les développeurs vont adorer

« Vous pouvez exécuter une distribution Linux sur vos appareils Note 9 et Tab S4 et utiliser Samsung DeX pour projeter votre environnement de développement sur un environnement de bureau doté d’un moniteur, d’un clavier et d’une souris. Avec Linux sur DeX, vous pouvez emporter votre code avec vous, où que vous alliez », explique le constructeur.

De son côté, Canonical indique qu’il a travaillé avec Samsung pour créer une version spéciale de sa distribution Ubuntu afin de permettre une expérience optimale sur les smartphones Galaxy.

Si utiliser Linux n’intéresse pas forcément les utilisateurs lambda, cela pourrait permettre à Samsung d’attirer les développeurs puisque la plupart des outils dont ils ont besoin sont disponibles sur les distributions Linux comme Ubuntu.

On notera également que Google travaille aussi sur le support des applications Linux sur Chrome OS, aussi pour attirer les développeurs.