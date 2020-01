Avec la PS5, Sony proposera des exclusivités dès le lancement de la console

Alors que nous nous remettons juste de l’annonce fracassante de cette nuit, où Sony a annoncé officiellement que PlayStation ne participerait pas à l’E3 pour la deuxième année consécutive. Une décision surprenante avec l’arrivée de la next-gen et l’arrivée de la PS5 pour la fin d’année. Et une décision lourde de conséquences pour les organisateurs du salon. Quoi qu’il en soit, la console continue à faire parler d’elle alors que les joueurs et les fans sont toujours dans l’attente d’informations officielles de la part de Sony et d’une réelle présentation de cette dernière. Aujourd’hui, c’est le journaliste Jason Schreier, un incontournable dans l’industrie du jeu vidéo qui nous offre souvent de belles exclusivités en avant-première. Selon ce dernier, Sony prévoit de gros jeux en exclusivité sur PS5 dès le lancement de la console.

La PS5, sur les mêmes bases que la PS4 ?

La PlayStation 4 arrive à la fin de sa belle carrière de sept années avec près de 105 millions de consoles vendues. Un immense succès qui rappelle celui de la PS2 en son temps. Console qui reste à ce jour, la console la plus vendue de l’histoire avec plus de 151 millions de machines écoulées dans le monde.

L’une des grandes forces de PlayStation, c’est les nombreux studios first-party et les grandes licences en exclusivités qui font les beaux jours des machines. Rien que sur la dernière génération, Sony a proposé de nombreuses expériences comme God of War, Marvel’s Spider-Man, Days Gone, Death Stranding, Uncharted 4 A Thief’s End, Horizon Zero Dawn ou encore inFamous Second Son. Que les joueurs se rassurent, la PS5 devrait repartir sur les mêmes bases.

En effet, selon Jason Schreier, Sony prévoit des jeux en exclusivité dès le lancement de la PS5. Et part exclusivité, cela signifie que même la PS4 n’y aurait pas le droit. La PS5 proposerait directement des jeux optimisés dont le développement fut entièrement réalisé sur les Dev.Kit de la PS5 pour proposer une expérience maximale.

J’ai entendu parler de certains des titres de lancement de la PS5. Je ne vais pas les nommer tout de suite car je vais essayer de faire une sorte d’article à ce sujet plus tard. Mais ces jeux ne tourneront que sur PS5. Certaines des choses que j’ai entendues ne sortiront que sur PS5.

Une décision qui ne peut que diviser. D’un côté, c’est un bon point pour la PS5 qui aura des jeux directement optimisés pour la nouvelle génération. D’autres parts, pour les joueurs qui ne peuvent pas, ou ne souhaitent pas passer directement sur PS5, ces derniers pourraient se retrouver privés de certains hits.

Stratégie inverse pour Microsoft

De son côté, Microsoft a confirmé l’effet inverse. Dès son lancement, les jeux de la nouvelle Xbox seront également disponibles sur la Xbox One pendant environ deux ans. Que ce soit le prochain Halo Infinite ou bien encore Hellblade II, les deux hits arriveront à la fois sur Xbox One X ainsi que sur la nouvelle Xbox. Là encore, le débat reste le même. Est-ce une bonne chose pour l’optimisation ? Car du coup, ces jeux ne sont pas entièrement développés et pensés pour la next-gen.

D’un autre côté, est-ce que ce n’est pas la meilleure solution pour ceux qui ne pourront pas, ou ne voudront pas investir dans une nouvelle console dès son lancement ?