C’est officiel, PlayStation n’ira pas à l’E3 2020

L’année dernière, PlayStation surprenait tout le monde en annonçant qu’il ne participerait pas à l’E3 2019. Si cette annonce avait surpris tout le monde, très vite, une certaine logique est venue justifier le choix de PlayStation. Avec trois gros hits sur le feu (Death Stranding, The Last Of Us Part II et Ghost of Tsushima), déjà annoncés, déjà montrés plusieurs fois, et avec la fin de la génération qui arrivait à grands pas. Il semblait logique que le constructeur n’ait pas d’autres grosses annonces à faire. Il était logique de zapper l’événement pour la première fois de l’histoire du salon et de la marque PlayStation afin de montrer du déjà vu. Cependant, avec l’arrivée de la next-gen en 2020, il semblait logique de voir PlayStation effectuer son grand retour à Los Angeles pour l’E3 2020. Mais c’est désormais officiel, ce grand retour ne s’effectuera pas cette année.

PlayStation zappe l’E3 2020

C’est donc officiel, l’information vient juste de tomber, PlayStation annonce dans les lignes de nos confrères de Games Industry qu’il ne participera pas à l’E3 2020 de Los Angeles. Pour la deuxième année consécutive, le constructeur décide de faire l’impasse. Pour rappel, PlayStation n’avait jusqu’à maintenant raté aucune édition de l’E3 depuis sa création en 1995.

Après une évaluation approfondie, SIE a décidé de ne pas participer à l’E3 2020. Nous avons un grand respect pour l’ESA en tant qu’organisation, mais nous ne pensons pas que la vision de l’E3 2020 soit le bon endroit pour ce sur quoi nous nous concentrons cette année. Nous nous appuierons sur notre stratégie d’événements mondiaux en 2020 en participant à des centaines d’événements grand public à travers le monde. Notre objectif est de faire en sorte que les fans se sentent intégrés à la famille PlayStation et aient accès à leur contenu préféré. Nous avons une gamme fantastique de titres à venir sur PlayStation 4, et avec le lancement prochain de la PlayStation 5, nous nous réjouissons vraiment d’une année de fête avec nos fans.

La vision de l’E3 2020, différente de celle de Sony ?

Alors que certaines rumeurs annonçaient le retour de PlayStation cette année à Los Angeles pour la nouvelle édition de l’E3, voilà que la firme confirme qu’elle ne sera pas présente à l’événement. La firme justifie son choix par le fait que « la vision de l’E3 2020 » ne soit pas « le bon endroit pour ce sur quoi » la firme travaille.

Pour rappel, l’E3 était à la base un événement réservé aux professionnels. Ce qui en faisait une boîte à rêves pour les joueurs du monde entier. Un charme par rapport aux autres salons où d’habitude, les plus grosses annonces étaient faites. Depuis 2016, l’E3 souhaite s’ouvrir aux joueurs et aux fans (contre des billets très chers pour entrer dans le Convention Center). Il y a quelques mois, en septembre 2019, l’ESA (les organisateurs de l’E3) annonçait que l’E3 2020 allait proposer une formule différente, pour mettre encore plus en avant les fans… Mais également les influencers. Est-ce que ce choix ne serait pas du goût de PlayStation qui préférait consacrer la présentation de la PlayStation à une presse spécialisée et aux fans ?

L’avenir de l’E3 menacé ?

Depuis quelques années maintenant, l’avenir de l’E3 semble menacé. Tous les ans, de nombreuses rumeurs annoncent la fin de l’événement qui ne serait pas reconduit l’année suivante. Et pourtant, tous les ans l’E3 réalisait de meilleurs scores et tous les ans, l’événement californien était reconduit. Cependant, avec l’absence de PlayStation en 2019, le salon a marqué un temps d’arrêt avec une baisse de fréquentation. Si l’année dernière l’impact n’était pas très important à cause d’une année assez pauvre en jeux vidéo, l’absence de PlayStation cette année pourrait être plus douloureuse avec l’arrivée des nouvelles consoles.

Depuis 2016, l’éditeur et géant américain Electronic Arts fait cavalier seul en organisant tous les ans son propre événement avec l’EA Play. Si cet événement se déroule juste quelques jours avant l’E3 et qu’il propose généralement une conférence, Electronic Arts n’est plus rattaché à l’E3 et ne dispose plus de stand dans le Convention Center.

Depuis l’année dernière, Microsoft commence à s’éloigner également. Si la firme organise toujours sa conférence « Xbox E3 », cette dernière ne fait plus partie du salon et ne dispose plus de stand dans le Convention Center. Microsoft préfère organiser son propre événement au Microsoft Theater qui se situe juste derrière le centre de Convention de Los Angeles où se déroule l’E3.

Depuis sa création en 1995, l’E3 a déjà connu quelques problèmes avec deux éditions en 2007 et 2008 très différentes qui avaient failli avoir raison de l’événement. Avant un retour à la norme dès l’année 2009.

À quand une communication de la part de PlayStation ?

Tous les espoirs d’une présentation de la PS5, de l’annonce des premiers jeux, d’une date de sortie et d’un prix s’envolent ce soir. La PlayStation, la PS2, la PS3, la PSP, la PS VITA ou bien encore la PS4, toutes ont eu le droit à leur temps de communication au sein du salon californien. Ce ne sera pas le cas de la PS5.

Alors, quand est-ce que Sony va-t-il sortir du silence ? Depuis décembre 2019, Microsoft mène la danse en termes de communication avec l’annonce de la Xbox, de la gamme Series X. La nouvelle console de Microsoft qui arrivera pour les fêtes de fin d’année. Un nom, un design, une manette, des premières caractéristiques.

De son côté, Sony est très discret. Lors du CES 2020, le logo de la PS5 fut dévoilé officiellement. Un coup de communication qui a beaucoup fait parler et en moins de 48h, le logo de la PS5 est devenu la photo « gaming » la plus liké de l’histoire d’Instagram. Cependant, toujours rien concernant la console, les caractéristiques précises, les nouveautés, la manette, le prix et les jeux. En 2013, Sony avait dévoilé le logo et la manette de la PS4 lors d’une conférence « PlayStation Meeting » le 21 février. Puis, la console fut présentée avec son prix et sa date de sortie à l’E3 2013.

Il y a de grandes chances pour que PlayStation organise désormais une grande conférence pour dévoiler toutes les informations sur sa console. Mais en étant absent de l’E3, le tout est de savoir quand. Affaire à suivre, comptez sur nous pour ne pas rater cela !