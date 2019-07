Avec la PS5, Sony souhaite s’adresser aux joueurs « hardcore »

Quelques semaines après, un E3 assez mouvementé, une édition un peu décevante qui annonce d’ores et déjà un avenir assez excitant de l’industrie du jeu vidéo, Sony continue de nous alimenter en informations autour de sa future PS5. Aujourd’hui, la firme nippone commence à parler de sa stratégie de communication qui semble s’adresser directement aux purs joueurs !

La PS5 : Une console pour les « hardcore gamers » ?

C’est lors d’un entretien avec le Wall Street Journal, que Kenichiro Yoshida, le président de Sony est revenu sur les dernières annonces de la PS5. Ainsi, nous apprenons que pour commencer leur campagne marketing, Sony va volontairement faire passer comme une console « de niche » qui va principalement s’adresser aux joueurs hardcores avec de nombreux détails techniques très poussés comme nous avons déjà pu vous parler. La possibilité de lire les résolutions 4K et 8K, le Ray Tracing, le disque dur SSD très rapide, etc…

Sony compte également s’attarder sur les jeux vitrines à gros budgets qui, en plus d’être de grande qualité, parviennent à nous en mettre plein les yeux ! Plus que jamais, l’idée de réaliser des exclusivités est présente dans la tête de Sony et de PlayStation. Avec la PS5, la firme ne compte pas abandonner son slogan « For the Players » (pour les joueurs).

Racheter d’autres studios pour contrer la concurrence

De son côté, Jim Ryan, le CEO de Sony a expliqué que la firme avait pas mal de plans en tête pour faire face à la concurrence. Ce dernier déclarait ainsi :

« Les entreprises qui arrivent dans le jeu vidéo avec un regard plein d’espoir sur ce marché est quelque chose que nous accueillons avec plaisir. Sony Interactive Entertainment a 25 années d’expérience dans l’industrie vidéoludique et de grands atouts ».

Il faut dire qu’avec l’arrivée de Google Stadia, qui disposera de son propre studio de développement pour des jeux en exclusivités, ainsi que le retour en force de Microsoft et les multiples rachats de studios comme Obsidian, Ninja Theory ou encore Relic Entertainment, qui proposeront eux aussi leurs jeux en exclusivités, Sony se doit de réagir. Depuis de nombreuses années, la firme nippone est le leader en termes d’exclusivité et cela semble bien les aider.