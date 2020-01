Avec la Xbox Series X, Microsoft va favoriser framerates (les images par secondes) plutôt que la résolution (4K, 8K)

Un mois et demi après l’annonce de la fameuse Xbox Series X, nous savons désormais pas mal de choses et Microsoft a beaucoup évoqué cette nouvelle console par l’intermédiaire de Phil Spencer, le patron de la firme Xbox. Interrogé par le site DualShockers, ce dernier est revenu sur les priorités de la nouvelle Xbox. Et même si la console permettra un affichage en 4K et jusqu’à la 8k, la priorité ne sera pas les pixels et la résolution, mais bien les FPS. À savoir les images par secondes. Une stratégie un peu à l’opposée du discours que tenait ce même Phil Spencer à l’E3 dernier.

Les 60FPS sur Xbox Series X à tout prix

Alors qu’en 2019, Phil Spencer disait que la Scarlett allait privilégier les sensations du joueur via la résolution de la console, puisque la nouvelle génération de Xbox dynamiserait les graphismes. Un discours qui ne semble plus à l’ordre du jour, puisque dans le dernier entretien avec DualShockers, il semblerait que ce soit les FPS, donc images par secondes qui soient la priorité de Microsoft pour sa nouvelle Xbox.

Nous regardions vers l’avenir, la sensation des jeux était définitivement quelque chose sur laquelle nous voulions nous concentrer davantage, pas seulement jeter plus de pixels sur l’écran. Nous n’avons pas cela dans la génération d’aujourd’hui, principalement parce que le CPU est sous-alimenté par rapport au GPU qui est dans la nouvelle Xbox. Nous voulons privilégier le nombre d’images par seconde afin d’offrir une expérience cohérente. Nous n’avons jamais vraiment essayé de limiter ce que les développeurs tentent de faire sur notre plate-forme […] Nous voulons donner aux développeurs les outils pour essayer les choses qu’ils veulent essayer sur n’importe quelle plate-forme matérielle et les capacités pour qu’ils essaient ces choses.

Pour rappel, la Xbox Series X devrait être un monstre de puissance qui embarquera un processeur ZenNA 2 de la prochaine génération RDNA d’AMD. Cette dernière permettra l’affichage en 1080p, 4K, et même 8K et proposer jusqu’à 120 FPS. La sortie de la console est attendue pour les fêtes de fin d’année 2020. Toujours aucun prix, mais la console devrait se montrer et livrer de nombreux détails dès le mois de juin à l’E3.