Avec le Corning Gorilla Glass 6, votre smartphone survivra à 15 chutes

Les prochains smartphones haut de gamme devraient être plus résistants aux chutes grâce au nouveau verre Gorilla Glass 6, « deux fois meilleur » par rapport à la version précédente.

Si vous utilisez un smartphone Android haut de gamme, il y a de fortes chances pour que celui-ci soit protégé par du verre Corning Gorilla Glass. Depuis plus de 10 ans, la société Corning propose ses verres résistants aux fabricants d’appareils électroniques. Et actuellement, ils sont utilisés sur 6 milliards d’appareils de 45 constructeurs leaders comme Samsung, Xiaomi ou Huawei.

Aujourd’hui, la société présente son nouveau verre Corning Gorilla Glass 6, qui devrait équiper la plupart des prochains smartphones haut de gamme sous Android. Et bien entendu, avec cette nouvelle version, Corning propose plus de résistance. « En moyenne, lors des tests en laboratoire, le Gorilla Glass 6 a survécu à 15 chutes d’une hauteur d’un mètre sur des surfaces rugueuses, et il était deux fois meilleur que le Gorilla Glass 5 (ndlr, utilisé par le Galaxy S9 et le OnePlus 6) », explique Corning dans un communiqué.

D’après une étude de marché menée par Toluna, relayée par Corning, les utilisateurs feraient tomber leurs smartphones en moyenne 7 fois par ans. Et c’est pour tenir compte de cela que la société aurait créé ce tout nouveau matériau plus résistant aux chutes répétitives.

« Le Gorilla Glass 6 est une composition de verre entièrement nouvelle qui peut être renforcée chimiquement pour lui donner des niveaux de compression nettement plus élevés qu’avec le Gorilla Glass 5. Cela permet au Gorilla Glass 6 d’être plus résistant », a déclaré le Dr Jaymin Amin, vice-président de la technologie et du développement de produits.

Outre la résistance, le Gorilla Glass 6 serait également adapté aux nouvelles tendances en manière de designs de smartphones.