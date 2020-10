Avec les OnePlus Nord N10 et N100, OnePlus entre dans la guerre des prix

Assiste-t-on à un tournant stratégique dans l’histoire de OnePlus ? Sans aucun doute. Le constructeur qui s’était juré de viser le segment premium se laisse tenter par l’entrée et le milieu de gamme. Pete Lau, fondateur de OnePlus, déclare :

La mission de OnePlus est de partager les meilleures technologie avec le monde entier. La série OnePlus Nord N représente la prochaine étape de notre stratégie, qui vise à étendre nos offres de smartphoens à plus de catégories de prix. Aujourd’hui, encore plus d’utilisateurs peuvent bénéficier d’une expérience OnePlus, sans sacrifice sur la qualité de leur smartphone.

OnePlus Nord N10 et N100 : deux nouveaux smartphones à partir de 199 euros

Deux smartphones auront donc la lourde tâche de venir bousculer un marché déjà bien occupé par Xiaomi, realme ou encore Vivo. Le Nord N10 est le plus premium des deux. Proposé à 349 euros (6/128 Go), il se rapproche du OnePlus Nord premier du nom.

Au programme : écran LCD Full HD+ de 6,49 pouces avec taux de rafraîchissement de 90 Hz, quadruple module photo (avec macro et monochrome), batterie de 4300 mAh, Warp Charge 30T (système de charge rapide maison), 6 Go de RAM et 128 Go de stockage extensible jusqu’à 512 Go, une première. Pour propulser le tout, OnePlus mise sur la puce Snapdragon 690 de Qualcomm et OxygenOS, sans doute la meilleure version d’Android à l’heure actuelle.

Le OnePlus Nord N100, lui, n’embarque pas de connectivité 5G. Et pour cause, il est proposé au prix de 199 euros. Pour ce tarif, OnePlus revoit logiquement sa fiche technique et opte pour des composants plus abordables.

Ainsi, le Nord N100 embarque une puce Snapdragon 460, l’entrée de gamme de chez Qualcomm. Elle s’accompagne de 4 Go de RAM et 64 Go de stockage extensible via microSD. Le grand écran LCD de 6,52 pouces est complété par deux haut-parleurs diffusant un son stéréophonique. Une batterie de 5000 mAh alimente l’ensemble. Pas de Warp Charge ici mais une charge rapide classique de 18 W pour ce modèle plus abordable. Côté photo, le N100 doit se contenter d’un triple module sans ultra grand-angle ni téléobjectif mais avec un objectif macro et un objectif dédié aux portraits.

Les OnePlus Nord N10 et N100 seront disponibles à partir de mi-novembre sur le site oneplus.com ainsi que sur Amazon et FNAC. Le OnePlus Nord N10 (5G) sera proposé en Midnight Ice à 349 euros, le Nord N100 en Midnight Frost à 199 euros.