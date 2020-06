Avec Siri, il est possible de filmer son interpellation policière

Le 25 mai, l’Afro-Américain George Floyd décédait sous la pression du genou d’un officier de police lors de son interpellation. La scène de son décès a été filmée par des passants puis partagée sur les réseaux sociaux, suscitant une vive émotion dans plusieurs pays du monde. Depuis cette date, de nombreuses villes manifestent afin de mettre en lumière les questions du racisme et des violences policières. Plusieurs sociétés ont également pris position ou fait des dons afin de faire évoluer la situation.

Filmer l’interpellation, mais pas que

Dans ce contexte social particulier, un utilisateur américain a dévoilé un nouveau raccourci iOS qui vise à filmer son interpellation policière afin de se protéger de potentielles violences des forces de l’ordre. En effet, en disant « Dis Siri, je me fais arrêter », il est possible de lancer la vidéo sur son iPhone pour enregistrer des images de la scène, ce qui peut s’avérer utile —comme le montre le décès de George Floyd. Cela a aussi pour effet de baisser la luminosité de l’écran et de passer le smartphone en mode « Ne pas déranger » pour éviter les appels.

Le raccourci offre également la possibilité d’envoyer sa localisation à un ami afin qu’une personne choisie préalablement puisse être prévenue facilement —si le GPS est activé. Ce dernier peut aussi recevoir la vidéo de l’interpellation automatiquement pour éviter qu’elle ne puisse être supprimée.

La personne à l’origine de ce raccourci iOS est l’américain Robert Petersen, qui explique avoir publié une première version en 2018. À l’époque, il avait déclaré que l’app fonctionnait un peu comme les caméras portées par certains policiers américains, ajoutant : « Il m’a semblé que si vous vous faites arrêter, cela ne pouvait pas faire de mal d’avoir un enregistrement de l’incident ». Petersen a mis à jour ce dernier suite aux événements survenus au cours de ces dernières semaines.

Si vous souhaitez profiter de ce raccourci iOS, il faut nécessairement profiter de la version 12 puis télécharger l’application Raccourcis depuis l’App Store et le raccourci baptisé « I’m getting pulled over » (« Je me fais arrêter », en français) depuis le navigateur Safari sur mobile. Il est utile de tester ce dernier afin de répondre aux quelques autorisations requises pour son bon fonctionnement.