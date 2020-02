Avec son remake de Mulan, Disney se tourne vers les adultes

S’il y a une entreprise qui est un peu hyperactive à Hollywood, c’est sans aucun doute Disney. Star Wars, Marvel, remake live-action de ses classiques… Il y en a pour tous les goûts, notamment grâce à la plateforme Disney+, bientôt lancée en France destinée à regrouper une très large partie de son catalogue mais aussi de nombreuses nouveautés. Dans le lot des nouveaux projets de Disney, il y a notamment le remake live-action de Mulan. Or, il vient de nous réserver une sacrée surprise.

Mulan, ce n’est pas pour les enfants

On le savait déjà, notamment grâce aux bandes-annonces. Le film Mulan ne joue pas la carte bisounours, à la place, c’est une guerrière qui apparaît à l’écran, avec de vraies scènes de combat. Conséquence directe mais néanmoins inattendue, le film a été classé PG-13 aux Etats-Unis. Cela signifie qu’il est déconseillé aux moins de 13 ans et que l’accord parental est recommandé. Souvenez-vous que l’on parle d’un film Disney.

L’entreprise de Mickey continue avec Mulan sur sa lignée des adaptations en prise de vue réelle après Dumbo, Le Live de la Jungle, Aladdin ou Dumbo. Mais aucun ne prenait encore un tel pari. Potentiellement, ils ‘agit d’un vrai risque pour Disney qui se prive ainsi d’une partie de son public et donc d’entrées au box-office. A plus forte raison quand on réalise qu’aucun film Disney n’a eu cette classification depuis 2017 (Pirate des Caraïbes 5 : la Vengeance de Salazar). L’objectif semble donc être de réussir à accrocher le public adolescent adulte. Reste à voir s’ils répondront présent. Si c’est le cas, on peut s’attendre à d’autres épisodes de ce genre pour la suite. Pour ceux qui voudraient le découvrir au cinéma, rendez-vous le 25 mars 2020. On avoue une vraie surprise pour le résultat.