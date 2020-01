Avec Pinocchio et Bambi, Disney continue de miser sur ses classiques

On le sait, l’heure est aux reboots, aux séquels, aux suites improbables. De Maman j’ai raté l’avion à Matrix 4, en passant par le prince de Bel-Air, on ne sait plus trop où donner de la tête. Une chose est sûre, le canon à bonnes (et nouvelles) idées semble avoir des ratés du côté d’Hollywood. L’ambition des géants du secteur semble, de plus en plus souvent, se situer du côté du revival. Dans le registre, Disney, avec ses classiques fait très fort.

Disney mise sur des classiques revisités

Ces dernières années, on a eu le droit à des « V2 », souvent en live-action, avec plus ou moins de succès technique, du Roi Lion, d’Aladin, de Dumbo, Cendrillon, la Belle et la Bête ou encore le Livre de la Jungle.

Vous l’aurez compris, du côté de Disney, on sait ce qui marche du côté du box-office et on n’hésite pas à en user et en abuser. La machine ne semble pas encore près de s’arrêter puisque on sait désormais que Pinocchio est confirmé et que Bambi semble être le prochain sur la liste.

Selon The Hollywood Reporter, l’équipe aux manettes de Bambi aurait même été choisie avec Lindsey Beer et Geneva Robertson-Dworet. Une tâche de poids quand on sait la place que Bambi occupe dans l’imaginaire collectif et ce peu importe les générations. Le film original (de 1942) est aujourd’hui encore, considéré comme une des perles du catalogue de Disney.

Dans le même temps, Robert Zemereckis est le réalisateur qui a été choisi pour le remake de Pinocchio. Le problème pour lui réside sans aucun doute dans la concurrence. Guillermo del Toro, étant en effet en train de travailler à sa propre version dans le même temps, une simple adaptation pourrait bien ne pas être suffisant. Mais cela permettra aussi à Disney de réaliser qu’il est peut-être temps d’innover un petit peu.