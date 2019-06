Les cinq meilleures séries de super-héros en 2019

Vous avez un peu de temps libre ? Vous n’êtes pas à jour dans vos séries de super-héros ? On vous aide à choisir, avec notre top 5 de l’année 2019 (à ce jour). Et si vous voulez savoir ce qu’il ne faut pas regarder, c’est là que cela se passe.

Arrow

On ne va pas vous mentir, on était sceptiques au début de la saison. Oliver Queen avait-il trop duré ? La fin annoncée de la série après la saison 8 allait-elle peser ? Réponse : non et non. Arrow est (re)devenu presque aussi attrayant qu’au premier jour. La double temporalité présent-futur, le rôle inattendu donné à certains personnages, la fin de l’épisode final… Autant d’éléments qui méritent que l’on s’y attarde.

Gotham

Gotham, c’est le petit plaisir coupable de notre sélection. Le programme ne méritait sans doute pas d’aller aussi loin dans l’histoire, tant il a souffert de son inconstance par le passé. Mais dans le même temps, ce glorieux final, cette saison si particulière, devrait l’inscrire dans les mémoires. Les showrunners ont pris les libertés que l’on attendait d’eux et prouvé que l’on n’avait pas besoin de Robert Pattinson pour jouer Batman.

Legends of Tomorrow

Qui aurait parié en début de saison que Legends of Tomorrow allait figurer dans ce classement ? Honnêtement pas nous. Mais la saison 4 réussit de nouveau à nous surprendre, avec sa capacité à se renouveler et à être là où on ne l’attend pas. Peu importe à quel point cela peut sembler ridicule. A voir pour une série de super-héros qui ne se prennent vraiment pas au sérieux.

Doom Patrol

Si Swamp Thing semble avoir déjà été annulé, le DC Universe renferme tout de même quelques pépites. Plus étrange encore que Legends of Tomorrow par moments, la série réussit à nous transporter dans son univers si particulier. Le trailer n’arrivera peut-être pas à vous convaincre, tant il faut se laisser plonger dans l’univers de Robotman, Elasti-girl et les autres pour accrocher. Mais la série mérite le détour.

Umbrella Academy

Vous ne voulez pas regarder un programme de super-héros ? Alors c’est sans doute Umbrella Academy qui vous conviendra le mieux dans notre sélection. Les personnages centraux ont tous des pouvoirs oui. Ils ont même eu le droit à leurs costumes à une époque. Mais l’idée centrale, c’est plutôt que ces pouvoirs ont ruiné leurs vies. Au programme, une série qui mélange action, humour, relations humaines et étrangeté. Incontournable.