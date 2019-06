Les cinq pires séries de super-héros en 2019

On est loin d’avoir seulement eu le droit à des grands succès dans le registre des séries de super-héros. Pour commencer, on vous donne la liste des cinq séries que vous pouvez oublier rapidement. Demain, les cinq qu’il faudrait au contraire regarder.

The Gifted

C’est peut-être l’une des séries qui nous a fait le plus mal au cœur cette année parce qu’on avait entraperçu son potentiel réel l’an dernier. Le choix d’une série sans les personnages principaux des X-Men était déjà audacieux. Mais il n’a pas été assumé jusqu’au bout, laissant finalement place à des duels massifs entre les personnages les plus forts du show. Mauvaise nouvelle pour les fans, la fin de la saison 2 devrait les laisser sur leur faim.

Black Lightning

Black Lightning, c’est le choix original de la CW aux Etats-Unis. Très décalé de l’Arrowverse, le programme cherche vraiment à inscrire chaque épisode dans un univers, dans une histoire plus large. Le point positif du programme ? Ses attaques contre les biais raciaux et sa dénonciation du racisme. Son vrai problème ? On peine à comprendre où on va et l’histoire ne semble pas avancer. Frustrant.

The Punisher

C’est un fan de Frank Castle qui parle, la frustration au cœur. Jon Bernthal signe certes une performance XXL, comme dans la première saison. Mais d’un point de vue de l’histoire, on peine à comprendre pourquoi il était nécessaire de lui offrir une seconde saison, surtout si elle est de cet acabit. A voir pour ceux qui sont en manque de bain de sang et de carnage. Pour les autres, on repassera.

Cloak and Dagger

S’il y a sans doute une série Marvel qui ne mérite pas le détour selon nous, c’est bien celle-là. On peine à lui trouver le moindre charme et le programme offre vraiment deux tonalités trop différentes entre la première et la seconde saison. Les fans suivront, les autres zapperont.

Supergirl

Simpliste. Mignon mais sans plus. Voici comment on a envie de décrire cette saison 4 de Supergirl. La série n’arrive pas à embrasser le côté un peu plus sombre qui fait le charme de Arrow ou Flash. Ici, l’héroïne doit à tout prix apparaître comme un symbole d’espoir et d’optimisme, peu importe le sujet dont on parle. On appréciera en revanche la dualité parfaitement exploitée Kara / Supergirl. Mention spéciale pour le super-méchant de la saison, qui rend les derniers épisodes intéressants par sa seule présence.